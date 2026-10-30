¿Qué pasó al final? El enojo del técnico de Motagua y la reacción de Washington Ortega

Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf luego de vencer 2-1 a Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto. Al concluir el juego, se desató una especie de bronca que rápido se controló.

¿Qué pasó? Aunque el técnico de Motagua, Javier López, no dio un nombre en específico, a él lo molestó que Washington Ortega le dijo algunas cosas. Y el propio arquero también dio su versión.

“Lo primero que quiero aclarar es lo que pasó ahí afuera porque sinceramente soy una persona bastante educada y ya estoy cansado de venir a este estadio y que algún jugador de la Liga parece que cualquier cosa que uno dice le sienta mal”, expresó Javier López en el arranque de la rueda de prensa tras la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana.

Según él, el otro día hizo un comentario de que no le pesa ir al Estadio Alejandro Morera Soto y recordó que en la previa indicó que era un privilegio jugar en ese estadio contra la Liga.

“No tiene que aparecer un jugador de ningún equipo, después de ganar, a decirme absolutamente nada y tomarse el comentario como algo negativo”.

”Ya estoy cansado de venir a jugar aquí y este gestito de algún jugador de la Liga, que aprendan a ganar, que sepan ganar, que creo que esta institución los educa para eso y punto”, citó Javier López.

Washington Ortega fue clave para que Alajuelense superara a Motagua en la semifinal de la Copa Centroamericana. (John Durán/John Durán)

Recordó que cuando acabó el partido, Óscar Ramírez y él se dieron un abrazo y contó que incluso él le deseó el mayor de los éxitos para la fase final.

“A mí no me pesa venir aquí una o cincuenta veces, ganar o perder. Ya estoy cansado de que se acabe montando un tumulto ahí, porque es que a un jugador de la Liga le molesta un comentario de este tipo. ¿Dónde está la molestia?

”Yo sí estoy molesto, porque estoy cansado de ser educado y de tener que soportar este tipo de incidentes al término de un partido, que aprendan a ganar y que se quede en el terreno de juego”, recalcó.

Agregó que si será que entonces tiene que decir que les van a meter cinco goles para que algún jugador de Alajuelense esté contento.

“Ya basta de ser tan susceptibles a un comentario mínimo. ¿Qué tiene de negativo decir que es un privilegio venir a jugar aquí? ¿Qué tiene de negativo perder una semifinal de Copa Centroamericana con el partidazo de los dos equipos?

Alajuelense está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero ahora se concentra en el clásico nacional del domingo. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

”¿Por qué siempre hay que estar confrontando las cosas? Ya cansa tener que aguantar estos numeritos de algún jugadorcito, que aprendan a ganar, que lo hacen muy bien en el campo, que aprendan a ganar después del partido y que aprendan de los entrenadores”, insistió Javier López.

Esto dicen Washington Ortega y Giancarlo González

Washington Ortega atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y ahí dio su versión sobre lo ocurrido, ya que aunque Javier López no mencionó su nombre, es un hecho que se refería a él.

“En realidad estábamos hablando algunas cosas, pero queda ahí, son cosas normales y lo otro es innecesario, porque él estaba bajando y yo estaba en la nota (entrevista) en zona flash. Después hubo empujones y eso, pero hablé cosas que habían pasado”, expresó Washington Ortega.

Según el arquero, todos ya escucharon lo que él dijo y considera que le faltó el respeto a Alajuelense.

“Era algo normal hablar con él, no era nada del otro mundo”, aseguró el uruguayo.

Un criterio similar exteriorizó el defensor Giancarlo González, a quien como capitán de la Liga no le gustan las declaraciones del español.

“Yo no sé qué pasó en el altercado, pero ustedes mismos (periodistas) saben que él habló mucho durante la semana de que iba ganar aquí, que la vez pasada ganó y no dijo nunca que la Liga jugó con diez hombres (habían expulsado a Rónald Matarrita).

”Nosotros calladitos hicimos lo que teníamos que hacer, ganar el pase a la final y mandarlo para la casa con otro fracaso más, porque no es el primero que se lleva aquí en este estadio”, afirmó Giancarlo González.

La afición rojinegra también se metió mucho con el arquero de Motagua, Luis Ortiz, quien el año pasado le dijo a un guarda de seguridad que en el Estadio Alejandro Morera Soto no había tanta presión como en el Ricardo Saprissa. Sus palabras se hicieron públicas y eso es algo que muchos no olvidan.