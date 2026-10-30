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¿Qué pasó al final? El enojo del técnico de Motagua y la reacción de Washington Ortega

Vea qué dijeron Javier López, Washington Ortega y Giancarlo González luego de un altercado que se presentó al concluir el partido entre Alajuelense y Motagua

Washington Ortega aseguró que habló 'cosas que habían pasado' con el técnico de Motagua, Javier Lopez.
Washington Ortega aseguró que habló 'cosas que habían pasado' con el técnico de Motagua, Javier Lopez. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf luego de vencer 2-1 a Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto. Al concluir el juego, se desató una especie de bronca que rápido se controló.

¿Qué pasó? Aunque el técnico de Motagua, Javier López, no dio un nombre en específico, a él lo molestó que Washington Ortega le dijo algunas cosas. Y el propio arquero también dio su versión.

“Lo primero que quiero aclarar es lo que pasó ahí afuera porque sinceramente soy una persona bastante educada y ya estoy cansado de venir a este estadio y que algún jugador de la Liga parece que cualquier cosa que uno dice le sienta mal”, expresó Javier López en el arranque de la rueda de prensa tras la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana.