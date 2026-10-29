AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Qué pasa con Celso Borges? Esto se vio en el entrenamiento de Alajuelense

Celso Borges se resintió la semana pasada en Honduras. ¿Le alcanzó para recuperarse y jugar este jueves el partido entre Alajuelense y Motagua?

Celso Borges tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de este año.
Óscar Ramírez no confirmó, pero no descartó a Celso Borges para el partido entre Alajuelense y Motagua. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Celso Borges se resintió en el juego de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua y no es claro si podrá estar este jueves, en el partido de vuelta por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de que iniciara la última práctica de los rojinegros previo al partido decisivo de esta serie que se encuentra 0-0, el mediocampista se encontraba en la sala de fisioterapia.

Cuando arrancó la práctica y la prensa deportiva pudo observar los primeros quince minutos de la sesión como lo estipula el reglamento de la Copa Centroamericana, Celso fue parte del entrenamiento.