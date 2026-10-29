¿Qué pasa con Celso Borges? Esto se vio en el entrenamiento de Alajuelense

Celso Borges se resintió en el juego de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua y no es claro si podrá estar este jueves, en el partido de vuelta por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de que iniciara la última práctica de los rojinegros previo al partido decisivo de esta serie que se encuentra 0-0, el mediocampista se encontraba en la sala de fisioterapia.

Cuando arrancó la práctica y la prensa deportiva pudo observar los primeros quince minutos de la sesión como lo estipula el reglamento de la Copa Centroamericana, Celso fue parte del entrenamiento.

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