¿Qué pasa con Celso Borges? Esto se vio en el entrenamiento de Alajuelense

Celso Borges se resintió en el juego de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras contra Motagua y no es claro si podrá estar este jueves, en el partido de vuelta por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Antes de que iniciara la última práctica de los rojinegros previo al partido decisivo de esta serie que se encuentra 0-0, el mediocampista se encontraba en la sala de fisioterapia.
Cuando arrancó la práctica y la prensa deportiva pudo observar los primeros quince minutos de la sesión como lo estipula el reglamento de la Copa Centroamericana, Celso fue parte del entrenamiento.
Se vio caminar con normalidad y hasta corrió sin problema, pero claro está, eran apenas los primeros ejercicios para entrar en calor.
“Lo de Celso todavía vamos a esperar, vamos a esperar. Va bien y este jueves en la mañana pues resolveremos, ya para que ver qué decisión tomamos, viéndolo a él. Le haremos una pruebita a ver qué pasa”, expresó el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez.
En caso de que él no se recupere, Juan Pablo Añor podría tener un recargo, marcando más en la medular. Y el venezolano está listo para lo que sea.
“Lo de Celso lo que se comentó antes, está por verse, pero yo creo que este equipo desde principio de temporada se ha caracterizado por no solamente tener un once inicial, sino tener una plantilla bastante amplia que se demostró en el partido pasado que se ganó.
”Que jugaron los no habituales y se ganó el partido a un muy buen nivel. Entonces, el jugador que le toca entrar por Celso, si no llega a estar, yo creo que lo va a sustituir como siempre se ha hecho durante toda la temporada y yo creo que eso es el potencial de nuestro equipo”, apuntó Juanpi Añor.
Después de lo visto en la práctica de este miércoles y de cómo se sintió el propio futbolista que Óscar Ramírez tomará decisiones.
El Macho podría alinearlo este jueves, en el partido entre Alajuelense y Motagua, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.
O bien, el estratega de la Liga podría inclinarse por no arriesgar, pensando en evitar una recaída y contar con él para el clásico del domingo contra Saprissa.
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