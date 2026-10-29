Así le va a Óscar Ramírez en series de eliminación directa con Alajuelense

¿Sabe cómo le va a Óscar Ramírez en series de ‘mata - mata’ como la que se resolverá este jueves entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, por el pase a la final de la Copa Centroamericana?

Según estadísticas del periodista Martín Soto, al Macho suele ir bien en estos pulsos de ida y vuelta, pues contabiliza 34 duelos de este tipo y ha ganado 24.

“La de ahora es la más importante y con toda la seriedad del caso, con el anhelo. Yo la verdad que en las estadísticas nunca me he fijado, no he estado atento a eso. Por ahí me he dado cuenta de cosas, pero es de parte de ustedes (prensa)”, expresó Óscar Ramírez en rueda de prensa, antes del duelo definitivo contra Motagua.

“Pero aquí lo importante es poder lograr pasar, será un partido complicado y con las ganas. ¿Cuántas son? De 34, 24. Bueno, Dios quiera que sea la 25″, añadió.

- ¿Qué tipo de partido espera, porque pueden darse muchos escenarios: resolverse en 90 minutos, puede extenderse o puede llegar a penales inclusive?

- El Motagua que enfrentamos ahora tiene mejores argumentos y resalto el partido que nosotros hicimos allá, porque en algún momento el técnico de ellos se sentía seguro que con lo que había mejorado nos podía sacar o tener una diferencia. Fue muy importante que él entendiera que no, que estamos serios, que estamos con hambre de poder llegar a la final y que queremos hacerlo. También nosotros entendemos que ellos han mejorado y que puede ser un partido de pequeños grandes detalles.

”Si hay que llevarlo al tiempo extra y todo, pues tenemos que estar preparados. El tema de penales también, entonces esperemos que no sea así, poder hacerlo en los 90 minutos y darle una gran alegría a la afición”.

- Alajuelense en la mayoría de partidos al menos recientes, ha mostrado un buen volumen, pero le ha faltado un poco de contundencia. ¿Cómo lo trabajan en una semana tan complicada?

- Es difícil, yo llegué al equipo y trabajamos dos semanas en las que me preocupé por cositas que yo veía. Aún así le hemos hecho énfasis al tema de los centros y las llegadas al área, que es la manera de capitalizar. Si hablás por el partido del otro día, los años a uno le enseñan que cuando estás dominando, tenés un equipo encerrado, viene un penal y no se logra capitalizarlo, hay que tenerle cuidado a esos partidos.

“Creo que que eso hay que rescatarlo. El equipo el equipo tuvo la capacidad de insistir y darle y darle hasta que se pudo romper el minuto que se rompió. Pero ya los años a uno lo hacen ver eso. Las maneras de ir es darle y darle, es decir, entrenar centros, definición, que los muchachos se conozcan”.

- Mentalmente, ¿cómo está el equipo para estos dos partidos importantes?

- El equipo bien, siempre es importante ganar, eso da otro ánimo y otra manera para corrección y para mejoras, sabiendo la responsabilidad, la ilusión, las ganas. El otro día jugó el equipo con los muchachos que están de alternos y se comportaron muy bien, hicieron un buen encuentro y eso es una de las cosas que hemos insistido más, porque en el camino algunos se pueden caer y si el muchacho que está detrás no se ha preparado bien, no ha estado con buena disposición o bien mentalmente, no lo podemos admitir.

”Necesitamos gente preparada para esos cierres. Hay muchos ejemplos de goles en final, de jugadores que aparecen en el último momento y cristalizan un campeonato y también la responsabilidad de uno, levantando ánimos, ayudando y conversando mucho”.

Las estadísticas: Óscar Ramírez como técnico en series de ida y vuelta con Alajuelense

Primera División: 22 series con 18 victorias y 4 derrotas.

Torneo de Copa: 4 series con 1 victoria y 3 derrotas.

Concacaf: 8 series con 5 victorias y 3 derrotas.

(*) Datos: Martín Soto.

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