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Así le va a Óscar Ramírez en series de eliminación directa con Alajuelense

Vea las estadísticas que registra Óscar Ramírez en duelos de ida y vuelta, como la semifinal entre Alajuelense y Motagua

Óscar Ramírez dejó ver parte de lo que tiene en mente para el partido definitivo entre Alajuelense y Motagua, por el pase a a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Óscar Ramírez dejó ver parte de lo que tiene en mente para el partido definitivo entre Alajuelense y Motagua, por el pase a a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Fanny Tayver Marín
Fanny Tayver Marín

¿Sabe cómo le va a Óscar Ramírez en series de ‘mata - mata’ como la que se resolverá este jueves entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua, por el pase a la final de la Copa Centroamericana?

Según estadísticas del periodista Martín Soto, al Macho suele ir bien en estos pulsos de ida y vuelta, pues contabiliza 34 duelos de este tipo y ha ganado 24.

“La de ahora es la más importante y con toda la seriedad del caso, con el anhelo. Yo la verdad que en las estadísticas nunca me he fijado, no he estado atento a eso. Por ahí me he dado cuenta de cosas, pero es de parte de ustedes (prensa)”, expresó Óscar Ramírez en rueda de prensa, antes del duelo definitivo contra Motagua.