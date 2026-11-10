¿Qué les pide Bryan Ruiz a los jugadores de la Selección para los fogueos contra Ecuador y Argentina?

Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica, reconoció la dificultad de enfrentar a Ecuador y Argentina, pero destacó que no podía dejar pasar la oportunidad de jugar contra estos rivales.

La Tricolor juega el próximo viernes a las 6 p. m. (hora de Costa Rica) de visita ante Ecuador y el martes de la próxima semana se presenta en Córdoba para medirse a Argentina (5 p. m.).

“La dificultad es grande, pero son retos que nosotros, como selección nacional y como jugadores profesionales, tenemos que aceptar y debemos ir enfocados de la mejor manera posible para sacar un buen resultado”, dijo Bryan Ruiz en conferencia de prensa.

Pese a que mencionó la intención de sacar un buen resultado, el marcador es el aspecto al que el técnico le da menos importancia.

“Más que el resultado, que nos veamos bien en posicionamientos defensivos y en la fase ofensiva. Es importante que se empiece a ver la idea de juego, y creo que ante Nicaragua y Haití se observaron algunas cosas”, destacó Bryan.

Al timonel le gustaría ganar, pero comprende que la dificultad no solo pasa por la calidad futbolística de los rivales.

“Entendemos la dificultad que lleva jugar primero en la altura (Quito está a 2.850 metros), contra una selección como la de Ecuador, con los jugadores que tiene, con el técnico que posee y quien tiene tres partidos sin ganar, y posiblemente este partido sea muy importante para él y para el país, ganarlo”.

Ecuador perdió contra Corea del Sur y empató con Japón y Panamá (cayó en penales en ambos compromisos).

Bryan Ruiz apuntó que busca que la Selección vuelva a tener protagonismo en la zona.

“Esa identidad que de cierta manera hemos perdido un poco. Mi compromiso y a quien le debo algo es a Costa Rica. Por lo demás, no le debo a nadie y no voy a hacer ni un solo favor. El equipo que quiera un favor, un entrenador o un directivo, no cuente conmigo para eso”, dejó claro Bryan Ruiz.