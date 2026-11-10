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Puro Deporte

¿Qué les pide Bryan Ruiz a los jugadores de la Selección para los fogueos contra Ecuador y Argentina?

Bryan señaló que la altura de Ecuador es un aspecto a tomar en cuenta

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
La Selección Nacional de Costa Rica entrenó la mañana de este martes en el Proyecto Gol. JOHN DURAN
Milton Montenegro