¿Qué esperan Alexandre Guimaraes y Rodrigo Kenton de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz? 

Bryan Ruiz tendrá su estreno oficial como técnico en firme de la Selección de Costa Rica este 13 de noviembre ante Ecuador y el 17 de noviembre frente a Argentina. Ante esto, surge la pregunta: ¿qué se puede esperar del equipo dirigido por Ruiz?

Esta interrogante fue respondida por Alexandre Guimaraes, entrenador de Costa Rica en los mundiales de 2002 y 2006, así como por Rodrigo Kenton, quien llevó a la Selección a los Juegos Olímpicos de 2004 y también dirigió a la Mayor.

Bryan comandó a la Tricolor en el cierre de la fecha FIFA de octubre, cuando Costa Rica venció 3-0 a Nicaragua y 2-0 a Haití, por la Liga de Naciones. Sin embargo, en aquella ocasión lo hizo como técnico interino, tras la salida de Fernando Batista del banquillo.

Ahora, con dos rivales consolidados al frente, como Ecuador y Argentina, Alexandre Guimaraes considera que lo que se pueda esperar de Ruiz y su equipo dependerá mucho del rival, siendo que son dos equipos fuertes del continente.

Bryan Ruiz junto a sus asistentes: Christian Bolaños, Edson Soto y Wílmer López, además de Bryan Oviedo, quien está colaborando; esto fue en la práctica del pasado 10 de noviembre. (JOHN DURAN/John Durán)

“Esto es un tema que dependerá mucho de lo que lo dejen hacer Ecuador y Argentina, porque son dos partidos donde los rivales tienen mucho recurso técnico y táctico”, expresó.

Para Guimaraes, uno de los aspectos por analizar será cómo logra administrar Costa Rica los tiempos del partido. Según su criterio, esta fue una de las dificultades de la Tricolor antes de la llegada de Bryan Ruiz, aunque observó una mejoría en los dos encuentros que el exfutbolista dirigió.

“Hay que ver porque a la Selección, en las últimas versiones, le costaba mucho vencer presiones altas y mantener posesiones en el medio campo contrario. Pero lo que se vio con Bryan fue de un nivel mejor: se observaron intenciones con respecto a cómo podemos mantener y sostener más la pelota en la media cancha contraria para un desahogo defensivo”, explicó.

Por su parte, Rodrigo Kenton manifestó que espera observar, sobre todo, mucho orden, pues considera que el proceso anterior a Ruiz presentaba varias falencias.

“Siento que agarra una selección desmadrada, pero conoce el medio nacional e internacional para reiniciar y colocar a Costa Rica en un reseteo del proceso, para que entienda que la solución estaba acá; no era necesario tener a ningún entrenador extranjero. Ahora, Bryan puede ordenar tácticamente a la Selección de Costa Rica y darle ese estilo al que estamos acostumbrados”, acotó.

De esta forma, dos entrenadores que marcaron la historia de la Selección de Costa Rica expresaron su confianza en que Ruiz pueda encaminar al equipo. Además, aunque reconocen que será complicado conseguir resultados ante Ecuador y Argentina, esperan que la Tricolor muestre una mejoría en su funcionamiento y, sobre todo, un mayor orden táctico.