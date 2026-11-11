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Puro Deporte

¿Qué esperan Alexandre Guimaraes y Rodrigo Kenton de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz? 

Dos entrenadores de renombre como Alexandre Guimaraes y Rodrigo Kenton dieron su opinión sobre el inicio formal de la era de Bryan Ruiz

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz fue anunciado como entrenador de la Selección de Costa Rica el 27 de octubre; aquí dirige un entrenamiento del martes 10 de noviembre antes de los partidos ante Ecuador y Argentina. JOHN DURAN
Esteban Valverde