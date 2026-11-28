El exportero español Iker Casillas se refirió a la trayectoria deportiva de su excompañero Keylor Navas este 27 de noviembre de 2026, en declaraciones brindadas a la cadena ESPN.

Ambos futbolistas compartieron camerino en el Real Madrid durante la temporada 2014-2015.

De hecho, Navas llegó al club merengue para tomar el lugar como estelar que tenía Casillas.

“A él se le veía, llegar al Levante le produjo un crecimiento grande y el Real Madrid lo contempló. Él es un gran jugador, un grandísimo portero, chico humilde”, afirmó Casillas.

Keylor hizo una gran Copa del Mundo 2014, luego de ese torneo generó el interés del Madrid, plantel que lo compró al Levante y decidió darle la confianza para ser el titular hasta 2018 cuando llegó el belga Thibaut Courtois, actual meta estelar de los blancos.

El exguardameta indicó que Navas continúa activo en las canchas y resaltó su papel ante las nuevas generaciones de futbolistas.

Keylor actualmente es el capitán y estelar de Pumas de México, equipo con el que consiguió en el primer semestre del 2026 ser subcampeón de la Liga MX.

“Ahora sigue demostrando, es más veterano, más mayor, pero desde luego que es referente y es un ejemplo a los más jóvenes de cómo consolidarse y demostrar su valía”, agregó el español.

Iker Casillas es un símbolo del fútbol español y sus manos alzaron la Copa del Mundo 2010, primera estrella de los españoles en mundiales.