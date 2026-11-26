Pumas, equipo del arquero costarricense Keylor Navas, dio a conocer cuándo iniciará los trabajos de preparación de cara al 2027. El plantel del portero nacional arrancará su pretemporada el 11 de diciembre, con miras al Torneo Clausura 2027 de la Liga MX.

Pumas sufrió una eliminación temprana en el Apertura 2026 del fútbol mexicano, debido a que no logró acceder a la liguilla y quedó fuera al finalizar la fase regular.

En principio, Keylor Navas deberá reportarse ese día en Ciudad Universitaria, sede de los Pumas, para comenzar las pruebas médicas. Hay que recordar que el costarricense tiene contrato con los Felinos hasta junio de 2027.

Recientemente, el portero dejó en evidencia su desazón por los resultados obtenidos durante el segundo semestre del año, cuando Pumas terminó en la undécima posición de la clasificación.

A Keylor, la prensa mexicana le consultó si continuaría como arquero de los Felinos y cómo vivió el cierre de campaña. Ante esto, respondió:

“Solo puedo decir que cuando uno es profesional siempre quiere ganar y si no se gana, pues no se termina contento”, sentenció.

A raíz de estas declaraciones, en México surgieron rumores sobre una posible salida del arquero. No obstante, si esto ocurre, sería hasta que termine su contrato a mediados de año o mediante una negociación con Pumas.

Durante el 2026, el Halcón -que en diciembre cumplirá 40 años- vivió dos realidades muy distintas. En el primer semestre, el jugador llegó a la final de la Liga MX con su club, pero perdió ante Cruz Azul. Sin embargo, en el siguiente certamen, el equipo ni siquiera logró clasificarse.

Keylor Navas se sometió hace 15 días a un procedimiento médico en su rodilla izquierda para tratar unas molestias que no le impedían jugar, pero sí le causaban incomodidad. Esto no le impidió disputar el último compromiso de la fase regular del campeonato mexicano ante Monterrey, encuentro en el que Pumas perdió 2-0.