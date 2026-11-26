Keylor Navas, arquero costarricense que militó en el Real Madrid entre 2014 y 2019, volvió a ser noticia en el cuadro blanco. El tico aparece entre los 10 porteros con más partidos disputados en la historia del club. Navas ocupa la octava posición del escalafón, con 162 encuentros, mientras que el líder es Iker Casillas, con 725 cotejos.

Aunque Keylor no sumará más partidos, la clasificación cobró relevancia esta semana porque el belga Thibaut Courtois, actual arquero del equipo, llegó al tercer puesto tras alcanzar los 350 duelos defendiendo el arco madridista, según la propia institución. De esta manera, se consolidó en la tercera posición, solo por detrás de Paco Buyo (454 juegos) e Iker Casillas (725 encuentros).

La clasificación de los 10 porteros con más partidos disputados con el Real Madrid es la siguiente: Iker Casillas (725), Paco Buyo (454), Thibaut Courtois (350), Miguel Ángel (346), Juanito Alonso (296), García Remón (231), Antonio Betancort (177), Keylor Navas (162), José Bañón (159) y Ricardo Zamora (152).

El 6 de febrero del 2019, Keylor Navas disputó uno de sus últimos clásicos ante el Barcelona, como arquero del Real Madrid. El arquero dejó el club en setiembre de ese año. (PAU BARRENA/AFP)

Keylor Navas llegó al Real Madrid luego de la gran Copa del Mundo de 2014 que disputó, en la que fue clave para que la Selección de Costa Rica alcanzara los cuartos de final. En ese momento, el nacional era figura del Levante, pero el Madrid lo fichó en el mercado de pases posterior al torneo mundialista.

Con los blancos, Navas es recordado por ser el arquero titular durante la conquista de tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017 y 2018). El costarricense se convirtió en el guardameta de confianza del entrenador Zinedine Zidane.

Navas abandonó el Madrid tras la llegada de Courtois, quien todavía se mantiene como el número uno del equipo.