Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica y de Pumas de México, reflexionó sobre el cierre deportivo del segundo semestre de 2025, luego de que el conjunto universitario no pudiera acceder a la fase final de la Liga MX y estuviera lejos del nivel que mostró el equipo subcampeón durante la primera parte del año.

Pumas terminó en el undécimo puesto de la clasificación, con 21 puntos, mientras que el último equipo clasificado fue Pachuca, con 25 unidades.

En su mensaje, Keylor reconoció que la campaña realizada por los felinos no fue la esperada. Seguidamente, el guardameta se dirigió a todos los sectores del club y pidió una reflexión sobre las diferentes actuaciones.

“Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura. Es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro”, publicó el futbolista en sus redes sociales.

“Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil”, agregó.

Keylor Navas fue capitán de Pumas bajo el mando de Efraín Juárez, quien dejó el banquillo para dar paso a Esteban Solari como estratega.

En la última jornada de la Liga MX, Pumas perdió 2-0 contra Monterrey, resultado que le impidió ingresar a la zona de clasificación para disputar la fase final.

Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta junio de 2027, por lo que el guardameta entrará en período de vacaciones mientras piensa en los primeros seis meses de 2026, cuando el conjunto universitario buscará nuevamente el protagonismo en la Liga MX.

Otro que se refirió al tema fue Efraín Juárez, exentrenador de Pumas y quien, en su momento, fue clave para que Keylor llegara al club.

Juárez ahora es el técnico del Győri ETO FC de Hungría y reflexionó sobre el momento de Pumas en una conversación con el diario Récord.

“Me parece, por lo poquito que puedo hablar, que sería irrespetuoso señalar algo a la distancia. Como aficionado puma, deseo que esta circunstancia que atraviesan sirva para seguir mejorando y que, en un futuro cercano, podamos todos los Pumas celebrar algún campeonato, que es lo que esperamos”, dijo el técnico.