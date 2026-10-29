¡Qué barbaridad! Reviva el golazo de Geancarlo Castro que tiene a Cartaginés en un delirio

Había máxima tensión y hasta el portero de Olimpia, Edrick Menjívar, subió a atacar. Olimpia estaba ganando el partido por 2-1, el global se encontraba 2-2 y Cartaginés tenía la ventaja por el gol de visita como criterio de desempate.

Geancarlo Castro ya había entrado de cambio y el mejor revulsivo de los brumosos lo hizo una vez más, al culminar una contra letal con un golazo.

Desde el área le lanzaron la pelota y lo pusieron a correr y ojo que no es la primera vez que anota desde media cancha. En esta ocasión, en el Chelato Uclés, avanzó un poco más, se acomodó, tiró y Menjívar que corría a toda velocidad solo vio como la pelota le pasó por encima y terminó sacudiendo las redes en ese marco que él dejó solo.

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