Puntarenas vs. San Carlos: A qué hora y cómo ver este partido

Puntarenas y San Carlos se topan este miércoles 4 de noviembre a las 6 p. m. en el Estadio Miguel Ángel Lito Pérez, en la Perla del Pacífico, y este partido de la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026 puede verlo a través de Fox.

Los naranjas vienen de empatar 1-1 con Pérez Zeledón en San Isidro de El General; mientras que San Carlos sufrió una dura derrota de 3-0 en la Vieja Metrópoli frente a Cartaginés.

El Puerto y los Toros del Norte forman parte de los equipos que tratan de recortar distancias y seguir con posibilidades de clasificar a semifinales.