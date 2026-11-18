Puntarenas FC y el Club Sport Herediano se topan en la penúltima jornada del Torneo de Apertura 2026 y ambos equipos están eliminados.

Los porteños quedaron sin opciones en su última presentación antes del receso por la Fecha FIFA de noviembre, justo en ese encuentro contra Saprissa, en el que terminaron molestos porque no se pitó un penal a su favor, por una falta de Mariano Torres sobre Kliver Gómez.

Mientras que Herediano no se comportó como campeón nacional a lo largo del semestre, la plantilla no estuvo bien conformada y una cadena de errores le costó una eliminación temprana.

El partido entre Puntarenas FC y Herediano será este sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Estadio Miguel Ángel Lito Pérez y será transmitido por Fox.