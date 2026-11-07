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Pumas de Keylor Navas enfrenta al América: canal y hora para ver el partido

Keylor Navas y Pumas se juegan todo ante el América a falta de dos fechas para que termine la fase regular de la Liga MX

Keylor Navas celebró la victoria de Pumas ante Atlante por la Liga MX.
Keylor Navas enfrentará el duelo contra el América y luego se someterá a un tratamiento en una rodilla durante la fecha FIFA de noviembre. JOSE LUIS TORALES
Esteban Valverde