Pumas de Keylor Navas enfrenta al América: canal y hora para ver el partido

Keylor Navas y Pumas tendrán un clásico este sábado a las 9 p. m. El equipo del Halcón recibirrá al América en un encuentro que podría marcar sus aspiraciones de avanzar de la fase regular de la Liga MX.

El partido se transmitirá en Costa Rica por el canal de cable TUDN, que cuenta con los derechos de transmisión de Pumas, equipo que será local.

Pumas llega a este compromiso en la décima posición de la clasificación, con 20 puntos. El octavo lugar, que es el último que otorga un boleto a las fases de eliminación directa, lo ocupa Santos, con 22 unidades. En la novena posición está Monterrey, con 21 puntos.

Por otra parte, el América, rival de turno, es el líder de la Liga MX con 29 unidades.

Los felinos cerrarán el torneo mexicano el 21 de noviembre frente a Monterrey, uno de sus rivales directos. Ante este panorama, el equipo de Keylor no puede ceder terreno.

Aunque la presión en Pumas es fuerte debido a la irregularidad que ha mostrado el conjunto durante el certamen, el entrenador, Esteban Solari, mantiene su confianza en el proyecto que lidera.

“Yo como entrenador estoy enfocado desde el primer día en construir un futuro y estoy enfocado en el presente. Cada día vengo con la ilusión de consolidar una idea y que podamos consolidar esa forma en puntos para que podamos clasificar a la Liguilla”, dijo en conferencia de prensa previa al duelo.