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Puro Deporte

Malas noticias con Keylor Navas y la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica, bajo la conducción de Bryan Ruiz, enfrentará a Ecuador y Argentina pero surge un problema con Keylor Navas

Keylor Navas defiende el marco de Pumas contra Atlante, este viernes 16 de octubre en la Liga MX.
Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, aquí en un partido de Pumas ante Atlante por la Liga MX esta temporada. Pumas
Esteban Valverde

La Selección de Costa Rica no contará con Keylor Navas para los amistosos que tendrá ante Ecuador y Argentina, en noviembre próximo.

El guardameta y el seleccionador de Costa Rica, Bryan Ruiz, están en constante comunicación y el guardavallas utilizará este período para intentar recuperar una pequeña molestia física que tiene (al parecer en una rodilla), según fuentes cercanas al caso.

Ante esto, es casi un hecho que Patrick Sequeira volvería a la titularidad del arco tico para estos duelos, ya que volvió a ser el estelar del Casa Pia de Portugal.