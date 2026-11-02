Keylor Navas y Pumas se juegan la liguilla en dos partidos de alto voltaje

Keylor Navas y Pumas de México llegan con vida a las últimas dos jornadas de la fase regular de la Liga MX, luego del triunfo clave ante Puebla. El equipo del guardameta costarricense se jugará su futuro en el campeonato frente a dos rivales de peso: América y Monterrey.
Pumas llegó a 20 puntos y ocupa el décimo lugar de la clasificación. El octavo puesto pertenece a Santos Laguna, con 22 unidades, mientras que Monterrey es noveno, con 21.
En la próxima jornada, Pumas recibirá al América este sábado, a las 9 p. m. En ese compromiso, Keylor y sus compañeros están obligados a ganar para mantener sus opciones de clasificación a la liguilla.
Monterrey, por su parte, tendrá una difícil visita este mismo fin de semana, cuando enfrente al Toluca, equipo que actualmente ocupa el quinto lugar.
En este escenario, si Santos Laguna pierde puntos ante Atlante, Pumas podría tener la oportunidad de depender de sus propios resultados para meterse entre los ocho mejores. Primero deberá vencer al América y, si lo consigue, tendrá una última oportunidad ante Monterrey, rival que actualmente también pelea por la clasificación.
“Dimos un primer paso ante Puebla. Siento que fue un partido importante, pero más allá de la victoria, que nos mantiene vivos para jugar el playoff, el equipo nunca se desordenó, sostuvo una idea. Esto fue importante porque nos quedan dos pasos difíciles para conseguir el objetivo”, dijo Esteban Solari, entrenador de Pumas, en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Puebla.
Keylor Navas y Pumas vienen de ser subcampeones de México en el primer semestre de 2026, cuando llegaron a la final del torneo después de ganar la fase regular. Sin embargo, perdieron la serie decisiva ante Cruz Azul.
En el presente campeonato, Pumas ha mostrado irregularidad, pero llega a la recta final con opciones de pelear hasta la última jornada por un lugar en la liguilla.
El otro costarricense que milita en México, Juan Pablo Vargas, sufrió con Puebla una derrota que dejó al equipo prácticamente sin opciones de clasificación. El conjunto suma 16 puntos y, aunque gane los dos partidos que le restan, llegaría a un máximo de 22 unidades, la misma cantidad que tiene actualmente Santos Laguna, que ocupa el octavo puesto.