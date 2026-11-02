Keylor Navas y Pumas se juegan la liguilla en dos partidos de alto voltaje

Keylor Navas y Pumas de México llegan con vida a las últimas dos jornadas de la fase regular de la Liga MX, luego del triunfo clave ante Puebla. El equipo del guardameta costarricense se jugará su futuro en el campeonato frente a dos rivales de peso: América y Monterrey.

Pumas llegó a 20 puntos y ocupa el décimo lugar de la clasificación. El octavo puesto pertenece a Santos Laguna, con 22 unidades, mientras que Monterrey es noveno, con 21.

En la próxima jornada, Pumas recibirá al América este sábado, a las 9 p. m. En ese compromiso, Keylor y sus compañeros están obligados a ganar para mantener sus opciones de clasificación a la liguilla.

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