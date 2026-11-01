Problemas en Saprissa: aficionados no pueden descargar sus entradas a pocas horas del clásico

Esta tarde se juega el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Los morados esperan un llenazo, que sin duda se dará, pero hay un problema.

Muchos de los que adquirieron las entradas no pueden descargarlas en el sitio web que los morados tienen disponible.

“Este sitio no está disponible temporalmente mientras realizamos tareas de mantenimiento. Por favor, vuelve a intentarlo en unos minutos. Gracias por tu paciencia”, es el mensaje que aparece en la página web boleteríamorada.com, donde se compran los boletos para los partidos de Saprissa.

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