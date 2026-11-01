Problemas en Saprissa: aficionados no pueden descargar sus entradas a pocas horas del clásico

Esta tarde se juega el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Los morados esperan un llenazo, que sin duda se dará, pero hay un problema.
Muchos de los que adquirieron las entradas no pueden descargarlas en el sitio web que los morados tienen disponible.
“Este sitio no está disponible temporalmente mientras realizamos tareas de mantenimiento. Por favor, vuelve a intentarlo en unos minutos. Gracias por tu paciencia”, es el mensaje que aparece en la página web boleteríamorada.com, donde se compran los boletos para los partidos de Saprissa.
La Nación recibió varias quejas de aficionados, por lo que hizo la prueba de ingresar al sitio y obtuvo la misma respuesta: la página está en mantenimiento.
Un aficionado nos envió una captura de pantalla de lo que, al parecer, es la respuesta que recibió tras consultar por qué no podía obtener el código de sus entradas.
“Estamos realizando un mantenimiento general, así que no te preocupes. A partir de la 1 p.m. podrás visualizar tus entradas sin ningún problema”.
Se le hizo la consulta a Saprissa sobre el inconveniente y el departamento de prensa informó que iban a gestionar una respuesta.