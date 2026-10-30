Presidente del Cartaginés da a conocer una exigencia a su afición de cara a la final de la Copa Centroamericana

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, regresó al país junto con el resto del equipo luego de eliminar a Olimpia de Honduras y conseguir el pase a la final de la Copa Centroamericana 2026. En medio de la algarabía por la clasificación, el jerarca aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a la afición brumosa.

Vargas aseguró que, como institución, no pueden garantizar que para el partido de vuelta contra Alajuelense, que se disputará el 2 de diciembre en el estadio Fello Meza, solamente ingresen aficionados de Cartaginés. Sin embargo, sí pidió a los seguidores que, apenas salgan a la venta las entradas, se apresuren a comprarlas para conseguir una mayoría notable de brumosos en las gradas.

Leonardo Vargas previo al duelo contra Olimpia también fue al Carlos Alvarado a ver al Cartaginés contra Herediano, en la derrota 3 a 1. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

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