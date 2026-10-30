Presidente del Cartaginés da a conocer una exigencia a su afición de cara a la final de la Copa Centroamericana

Vargas aseguró que, como institución, no pueden garantizar que para el partido de vuelta contra Alajuelense, que se disputará el 2 de diciembre en el estadio Fello Meza, solamente ingresen aficionados de Cartaginés. Sin embargo, sí pidió a los seguidores que, apenas salgan a la venta las entradas, se apresuren a comprarlas para conseguir una mayoría notable de brumosos en las gradas.
“Que los cartagos compren entradas, que se muevan, eso es lo que queremos”, dijo Vargas a Fox.
“El llamado es el de siempre, pero es complicado porque, si es contra Alajuelense, la afición de la Liga está acá y va a ir por entradas. Entonces, a los cartagos hay que decirles que se apuren”, agregó.
El jerarca recordó que, en una ocasión, durante el torneo nacional, utilizaron una estrategia de venta anticipada para una final, cuando todavía no se conocía al rival. Sin embargo, esta vez no tuvieron esa posibilidad.
“Nosotros una vez, en una semifinal contra Alajuela, intentamos una estrategia de venta antes de que ellos clasificaran y logramos una mayoría de brumosos, pero ya eso no se puede hacer”, añadió.
El llamado de Vargas hizo eco de las palabras de Amarini Villatoro durante la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador guatemalteco manifestó que quiere ver el estadio completamente azul en la final.
De hecho, Villatoro incluso había adelantado que prefería enfrentar a Motagua, pues así evitaría que en el partido de ida llegara una gran cantidad de aficionados del equipo rival.
Cartaginés recibirá a Alajuelense el 2 de diciembre en el estadio Fello Meza y cerrará la final de la Copa Centroamericana el 6 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto.