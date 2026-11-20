En enero de 2015, llegó a ocupar un puesto en el que nunca imaginó que permanecería tantos años. Lleva 11 años como presidente, pero, según dijo, acumula 25 años en el equipo, entre la presidencia y los diferentes puestos que ha desempeñado en la institución.

Ya no quiere seguir: “Ya estoy cansado, ya tengo muchos años de estar en la presidencia y eso demanda muchas obligaciones, estar pendiente de esto. Voy a quedarme ayudando a los compañeros en un puesto menor”, dijo Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, quien, en conversación con La Nación, aseguró que en enero vence su periodo y dará un paso al costado.

“No voy a lanzarme nuevamente para la presidencia”, indicó Artavia, quien aseguró que la decisión está tomada.

Gilbert Fernández estuvo al frente de los sureños durante 13 años y Artavia tomó su lugar. Como ocurrió en aquel momento, ahora Artavia cree que otra persona debe llevar las riendas del club.

“Cuando empecé, lo hice para dar algo al pueblo, pero ya basta, ya tengo bastante edad y no podemos seguir en esto. Es mejor darle el chance a otros que vienen más jóvenes y ahí van subiendo”, comentó don Juan Luis, quien agregó que nunca pensó estar 11 años en la presidencia de Pérez Zeledón.

“Jamás pensé que iba a estar todo este tiempo, pero es una obligación, uno se siente comprometido a seguir dándole. Pero ya hace año y medio dije: ‘Hasta aquí, yo no voy a seguir’, porque, en verdad, no va a ser uno el único; puede estar otra persona y, además, voy a estar apoyándola desde atrás”, señaló Juan Luis Artavia.

Juan Luis Artavia (izquierda), presidente de Pérez Zeledón, en setiembre de este año presentó a José Giacone como técnico del equipo, pero solo estuvo un partido; se marchó por otra oferta. Rónald "La Bala" Gómez es el actual entrenador de los sureños. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

Con Artavia como presidente, Pérez Zeledón ganó el título del Apertura 2017.

“Tenía como dos o tres años como presidente y fuimos campeones. Haciendo un resumen, creo que todas las temporadas han sido difíciles, más esta. Pienso que fui un poco negligente, me aparté un poco de la labor interna, del control interno, y se hicieron cosillas que no debieron suceder. Ahora lo supimos y eso está socavando un poco la situación interna, tanto en lo futbolístico como en lo económico”, resaltó Juan Luis Artavia.

- ¿A qué se refiere? ¿Qué pasó en este torneo?

- Se aumentó la planilla con gente que no nos está dando dividendos en lo futbolístico y eso está mal.

- ¿Se hicieron contrataciones que no debieron darse?

- Sí, es eso. Se trajeron como 10 u 11 personas y están sobrando. Ya hicimos el cálculo con el cuerpo técnico y otras personas: están sobrando, hay demasiada gente. Lo reconozco, eso se dejó de la mano y ciertas personas decidieron hacer cosas, pienso que por amistades o por lo que sea.

Artavia comentó que, tras terminar el presente campeonato y antes de que deje el cargo, van a reducir la planilla.

“Totalmente, se va a ir gente y ya tenemos quiénes pueden llegar: los cinco extranjeros y algunos otros de aquí”, dijo Artavia.

- ¿Económicamente, Pérez Zeledón está en números rojos?

- Está bien, está bien. Si no, ya estaríamos extinguidos. Pero sí, ahí estamos, vamos caminando y, gracias a Dios, a los patrocinios y a la televisora, estamos vivos. Sin embargo, hubiéramos estado mejor si se hubieran evaluado mejor las contrataciones y no hubiéramos tenido tantas incorporaciones que, en verdad, no han servido.

- ¿Pérez Zeledón se salva del descenso?

- Para mí no va a descender. Es más, ahora contra Saprissa, el sábado, ya hablamos con el cuerpo técnico y vamos a ganar. Ese es el deseo: ganar, pero es competencia y cualquier resultado se puede dar. Todavía tenemos el otro torneo. Ese certamen es para puntuar y tenemos que armar bien el equipo para sumar y no quedar de últimos. El último en puntos en los dos torneos es el que desciende. Yo pienso que nosotros no vamos a descender, jamás.