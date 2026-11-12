Presidente de Puntarenas reacciona al penal no señalado ante Saprissa

Si hubo una jugada que fue el centro de atención en la fecha 16 del Apertura 2026, fue la que se presentó al final del partido entre Saprissa y Puntarenas.

El encuentro estaba 2-1 a favor de los morados y así finalizó, pero, en tiempo añadido, Kliver Gómez ingresó al área morada, Mariano Torres lo encimó, hubo un roce y el porteño cayó dentro del área.

Cristopher Ramírez, árbitro del juego, dejó seguir la acción. Desde la sala VOR no le advirtieron de una posible falta y Saprissa se dejó la victoria que lo impulsó al primer lugar del torneo.

Hace dos días, la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol publicó la revisión y los audios del VAR y determinó que Puntarenas fue víctima de un error: se debió marcar penal.

Felipe Medina, presidente de Puntarenas, conversó con La Nación sobre la acción y expresó su opinión sobre lo sucedido.

“Desde que yo vi la jugada, entendí que era penal. Sabía que hubo una falta y fue dentro del área. No se señaló y después salen con todo eso que dicen”, dijo Medina, quien consideró que, tras jugarse el compromiso, no se puede cambiar la decisión que tomó el árbitro dentro del terreno de juego.

“Todo lo que dijeron (la Comisión de Arbitraje) ya de nada vale. En este instante, ya no sirve ni quejarse, nada vale”, señaló el jerarca porteño.

Felipe Medina resaltó que, en otras ocasiones, Puntarenas se ha visto afectado por las decisiones de los árbitros.

“Nos han perjudicado muchas veces, pero en este Apertura, hasta ahora, en esa jugada en el Saprissa. En el torneo pasado, sí, nos pasó como tres veces”, opinó Medina, quien cree que los jueces no se equivocan para favorecer a uno u otro equipo.

“La otra vez decían que no señalaban un montón de cosas para beneficiar al equipo de los Maroto, y no es así. Vea ahora, le han metido amarillas y multas. No creo que ayuden a nadie, ni a los clubes grandes”, mencionó Medina.

Kliver Gómez dijo que los equipos grandes tienen jugadores que presionan a los árbitros en jugadas polémicas. Aquí lo marcaron los morados Dereck Woodly y Andrey Soto. (JOHN DURAN/John Durán)

Luego del compromiso, en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa, Kliver Gómez aseguró que fue penal.

“Para mí sí es penal; Mariano me toca. Se supone que el árbitro lo que dice es que pitan un fuera de juego. Yo no veo ningún fuera de juego; honestamente, yo agarro la bola, conduzco y me meto al área”, dijo Kliver.

Para Gómez, los jugadores de experiencia de los clubes grandes condicionan a los árbitros.

“Cuando se trata de equipos grandes, es algo jodido que le piten a los equipos chicos, por decirlo así, y más cuando tienen jugadores de jerarquía como Mariano o Kendall o Guzmán, que van y presionan. Entonces, al árbitro se le mete presión y no sabe qué hacer, pero bueno, ya perdimos”, agregó Gómez tras el final del encuentro.

El campeonato nacional está en receso debido a los fogueos de la Selección contra Ecuador y Argentina. El torneo se reanuda el siguiente fin de semana.