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Puro Deporte

Presidente de Puntarenas reacciona al penal no señalado ante Saprissa

Los morados ganaron 2-1 y luego la Comisión de Arbitraje aclaró que se debió marcar penal

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa venció a Puntarenas el domingo pasado, pero no se marcó una falta de penal de Mariano Torres. JOHN DURAN
Milton Montenegro