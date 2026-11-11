El castigo que recibió Bancy Hernández al salir expulsado ante Puntarenas

Bancy Hernández, extremo de Saprissa, salió expulsado el domingo pasado en el partido contra Puntarenas y el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol no lo perdonó.

Bancy, quien entró de cambio al partido al minuto 57 y vio la roja al 83, fue castigado con dos partidos de suspensión. Esto quiere decir que Hernández queda fuera de lo que resta de la primera fase del Apertura 2026.

Bancy se pierde los compromisos de su equipo de visita el 21 de este mes contra Pérez Zeledón y el 29 en el Estadio Ricardo Saprissa frente a Inter San Carlos.

Además del castigo, Hernández recibió una multa de ¢250.000, al ser la primera vez que es expulsado por juego brusco.

Bancy recibió la tarjeta roja por una entrada artera contra Klíver Gómez. El nicaragüense usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje, luego de la expulsión.

“Primero que todo, disculparme con mis compañeros y cuerpo técnico por lo sucedido; nunca quise perjudicar al equipo. No fue con mala intención, solo quería aportar al equipo y pasó un mal momento. Disculparme con la afición, sé que como aficionados están molestos por la situación...

“Solo quiero pedir mil disculpas, acepto mi error como ser humano que soy, sé que de una mala racha siempre se sale, que sepan que de este barco no me voy a bajar a pesar de las adversidades“, escribió el extremo de los tibaseños, con la canción Si me muero de Reality x Farruko.