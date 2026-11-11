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Puro Deporte

El castigo que recibió Bancy Hernández al salir expulsado ante Puntarenas

El extremo morado fue silbado por los aficionados por su accionar contra los porteños

Guadalupe vs. Saprissa
El rendimiento de Bancy Hernández en Saprissa ha venido de más a menos y la afición lo silbó en el juego contra Puntarenas. Aquí en un partido del torneo pasado contra Guadalupe. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro