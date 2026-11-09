Bancy Hernández sorprendió esta noche con un mensaje tras su expulsión con Saprissa

Saprissa sufrió ante Puntarenas, pero ganó y logró recuperar el liderato que le había quitado Cartaginés. Eso sí, la victoria tuvo un lunar: la expulsión de Bancy Hernández, que dejó al equipo con uno menos en la recta final.

Hernández ingresó de cambio al minuto 57, en sustitución de Derek Woodly. Sin embargo, estuvo poco en la cancha: al minuto 83, cuando los tibaseños buscaban con más insistencia el gol de la tranquilidad, recibió una tarjeta roja por una entrada artera contra Klíver Gómez.

El nicaragüense atraviesa un bajonazo de rendimiento y los aficionados lo están cuestionando.

Hernández reapareció sorpresivamente este domingo por la noche con un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Primero que todo disculparme con mis compañeros y cuerpo técnico, por lo sucedido, nunca quise perjudicar al equipo.

“No fue con mala intención, solo quería aportar al equipo y pasó un mal momento. Disculparme con la afición, sé que como aficionados están molestos por la situación... Solo quiero pedir mil disculpas, acepto mi error como ser humano que soy, sé que de una mala racha siempre se sale, que sepan que de este barco no me voy a bajara pesar de las adversidades“, escribió el extremo de los tibaseños, con la canción Si me muero de Reality x Farruko.

Faltan dos partidos en la etapa de clasificación y Bancy se perderá al menos uno por la tarjeta roja, que será de visita en Pérez Zeledón el próximo 21 de noviembre.