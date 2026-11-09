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Puro Deporte

Bancy Hernández sorprendió esta noche con un mensaje tras su expulsión con Saprissa

El jugador Bancy Hernández quedó en la mira de los aficionados de Saprissa tras ganarse la tarjeta roja en el sufrido duelo ante Puntarenas

Saprissa presenta sus nuevos jugadores
Bancy Hernández se convirtió en jugador del Saprissa a inicios de este año. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín