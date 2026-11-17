Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), aseguró en una entrevista con La Nación que está de acuerdo con los “jalones de orejas” que ha dado Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, durante sus conferencias de prensa.

Costa Rica enfrenta a Argentina este martes a las 5 p. m. en Córdoba.

El último llamado de atención que hizo Ruiz fue dirigido a Josimar Alcócer. Luego del partido contra Ecuador, Bryan aseguró que él mismo habló con el extremo del Sparta Praga para señalarle que había quedado debiendo en su rendimiento.

“Carlos Mora es muy intenso y por eso juega en Europa, (pero) de Josimar Alcócer me faltó muchísimo, lo hablé muy bien con él, acá tiene que hacer diferencia”, afirmó Ruiz en conferencia de prensa previo al juego contra Argentina.

Alcócer no será titular en este compromiso en la ciudad de Córdoba.

Ante esto, Maroto valoró positivamente las declaraciones de Ruiz.

“Sí, me gustan esos mensajes. La transparencia y la sinceridad no se tienen que tapar. Bryan, como entrenador, está en su derecho y tiene la responsabilidad de hacer los comentarios, y nosotros lo vamos a acuerpar en las decisiones que está tomando”, mencionó Maroto.

El jerarca también agregó que Bryan tiene el criterio para señalar lo que considere necesario, gracias a su trayectoria como capitán de Costa Rica en tres periodos mundialistas: 2014, 2018 y 2022.

“Él, con su liderazgo, está en toda la posición de hacer esos comentarios. Me parece bien cómo les habla a la afición y a los jugadores”, destacó.

Maroto cerró recalcando que el liderazgo de Bryan es ejemplar y que eso se nota en la forma en que maneja el camerino de la Tricolor.