Portero Jesús Owono cierra sus redes sociales y la policía investiga la muerte de Jesús de Miguel: ¿A qué se expone el arquero?

El choque entre Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono en el partido entre Tenerife y Andorra, en la Segunda División de España, tuvo un terrible desenlace con la muerte del delantero de 30 años.

Ambos equipos se encuentran devastados y el portero Owono no la pasa nada bien, según reportan varios medios de comunicación.

El País de España dio a conocer que la polícía ya investiga el caso y que el guardameta optó por cerrar sus redes sociales ante una avalancha de comentarios de odio.

Producto del impacto, el delantero de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes y este martes falleció en el hospital.

Todo ocurrió al final del encuentro, el árbitro le mostró la roja a Owono y en la cancha se vivieron momentos de tensión, porque el futbolista perdía el pulso. Lo reanimaron y fue trasladado al centro médico.

El silbatero conversó con los capitanes de los dos equipos, quienes manifestaron que nadie se sentía en condiciones de continuar y el partido se suspendió.

“La dura entrada de Jesús Owono, que según el Diari d’Andorra se pasó la noche llorando y rezando y pendiente de la evolución del delantero, tiene ahora dos vías diferentes para ser juzgada: la deportiva, en la que según los expertos consultados por este periódico le espera al portero la mayor sanción posible, y la judicial, en la que no hay precedentes en España de un procesamiento a un jugador por un choque fortuito en un deporte de contacto como es el fútbol, por muy dura que fuera la acción”, se lee en el El País.

En lo estrictamente deportivo, Owono se expone a recibir una sanción máxima de 12 partidos de suspensión; mientras que en lo judicial, la investigación es de oficio y el reporte del árbitro dice claramente que todo ocurrió cuando el balón estaba en disputa.

Andorra se pronuncia por la muerte de Jesús de Miguel

Andorra emitió un comunicado oficial en el que señala que todos en el club están profundamente conmocionados por la muerte de Jesús de Miguel.

“Lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas cercanas a él. Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos a su lado y que compartimos profundamente su tristeza.

”Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al CD Tenerife, a sus jugadores, a su cuerpo técnico, a sus trabajadores y a su afición. Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido el contacto con ellos y estamos a su disposición para todo aquello que puedan necesitar”, se lee en el pronunciamiento de Andorra.

Ahí mismo indicó que solicitaron el aplazamiento del próximo partido contra Mallorca, porque consideran que son momentos de profundo dolor en los que debe prevalecer el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas.

“Lo ocurrido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte del FC Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por ello, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten.

”Somos un equipo, dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca, debemos estar juntos, acompañarnos y cuidar los unos de los otros. Hoy todo el fútbol y todo el deporte están de luto. Son momentos de profunda tristeza en los que debemos mantenernos unidos, acompañar a las personas que más lo necesitan y mostrar el máximo respeto”, destacó Andorra.