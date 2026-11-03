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Portero Jesús Owono cierra sus redes sociales y la policía investiga la muerte de Jesús de Miguel: ¿A qué se expone el arquero?

FC Andorra emitió un pronunciamiento tras la muerte del delantero de Tenerife, Jesús de Miguel

Tenerife hará un homenaje póstumo para Jesús de Miguel el próximo sábado en el Estadio Helidoro Rodríguez López.
Tenerife hará un homenaje póstumo para Jesús de Miguel el próximo sábado en el Estadio Helidoro Rodríguez López. Tenerife
Fanny Tayver Marín

El choque entre Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono en el partido entre Tenerife y Andorra, en la Segunda División de España, tuvo un terrible desenlace con la muerte del delantero de 30 años.

Ambos equipos se encuentran devastados y el portero Owono no la pasa nada bien, según reportan varios medios de comunicación.

El País de España dio a conocer que la polícía ya investiga el caso y que el guardameta optó por cerrar sus redes sociales ante una avalancha de comentarios de odio.