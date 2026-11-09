Portero de San Carlos revela qué hará al saber que Bryan Ruiz no lo lleva con la Selección de Costa Rica a Ecuador y Argentina

José David Vega atendió a los medios de comunicación luego del partido en el que San Carlos y Pérez Zeledón empataron 1-1. El arquero norteño está convocado para trabajar este lunes con la Selección de Costa Rica.

Pero los tres guardametas que eligió Bryan Ruiz para que vayan a la gira por Suramérica para los fogueos contra Ecuador y Argentina son Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora.

José David Vega manifestó en declaraciones difundidas por San Carlos que estaba tratando de concentrarse nada más en el partido del sábado.

“Me han salido muchas cosas, pero había querido prestar atención a eso, porque lo más importante era sacar un resultado positivo y el empate no nos sirve de mucho, pero mientras tengamos vida obviamente vamos a seguir luchando”, apuntó José David Vega.

Al recibir la pregunta específica sobre la Selección de Costa Rica, dijo: “Hace ilusión y uno tiene esa expectativa, uno sueña con ir, pero estaba concentrado en el partido y ahora sí tendré más tiempo para analizar todo”.

Sin embargo, el muchacho tampoco hace un drama por la situación.

“Yo lo tomo con mucha madurez, la verdad es que es una bonita oportunidad también, es un privilegio ser tomado en cuenta de la manera que sea y yo voy a luchar en estos días, en estos entrenamientos, porque uno nunca sabe qué puede pasar, nada más”, afirmó.

Ante la consulta puntual si era él quien tenía que ir a Surámerica con la Tricolor, en vista de que Bayron Mora es suplente en la Liga, José David Vega dijo: “Es que eso es mejor preguntárselo a ellos, yo no sabría qué decirle. A Patrick no lo conozco, conozco a Abraham y a Bayron y son muy buenos porteros.

”Compartí con ellos, les deseo lo mejor a los tres y a los que vayan, entonces es una pregunta que a mí no me compete. Le deseo lo mejor a todos los que vayan”, afirmó.

Aunque el gerente deportivo de San Carlos, Carlos Acosta, expresó que no sabían si mandarían al muchacho al llamado a la Sele para que entrene durante estos días, el propio José David Vega tomó su decisión.

“Yo estaba mentalizado en el partido, ya ahora alisté mis cosas, tengo ilusión, estoy feliz y entonces el lunes voy a estar por allá. Obviamente, en el momento sí sentía una espinita, pero es normal por la ilusión que tiene uno, pero puede pasar cualquier cosa y voy con toda la ilusión. Estaba concentrado, ahora aprovechar estos días, los entrenamientos y disfrutarlo al máximo”, afirmó el guardameta de San Carlos.

Al arquero también le preguntaron que si Bryan Ruiz lo contactó para decirle por qué no lo llevará y respondió: “Es que no tendría por qué hacerlo, él es el entrenador, él toma las decisiones y todo bien por esa parte”.

José David Vega añadió que este torneo para él ha sido bastante bueno a nivel personal y que lo ha disfrutado muchísimo.

“Jugar cada partido me genera más confianza, más ilusión y más que este equipo está peleando por cosas importantes. Esperar estos días, ver qué pasa y después del parón que vienen dos partidos muy importantes.

”Porque todavía podemos estar en zona de clasificación. Enfrentamos a Escorpiones, enfrentamos a la Liga y si queremos seguir luchando hay que sumar los seis puntos”, concluyó José David Vega.