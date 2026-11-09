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Puro Deporte

Portero de San Carlos revela qué hará al saber que Bryan Ruiz no lo lleva con la Selección de Costa Rica a Ecuador y Argentina

José David Vega está citado para entrenar este lunes con la Selección de Costa Rica, pero Bryan Ruiz no lo contempló en su lista de viaje

José David Vega.
José David Vega es el guardameta estelar de San Carlos. Foto: prensa SC.
Fanny Tayver Marín