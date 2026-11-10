Por tercera vez consecutiva el campeón del fútbol costarricense entrega la corona en primera fase

Herediano, actual campeón de la Primera División, quedó fuera de la segunda fase a falta de tres jornadas para que termine el campeonato, un hecho inédito hasta ahora, pues no es normal que entreguen la corona con tanta anticipación.

Esta es la tercera vez consecutiva que el monarca defensor se queda fuera de las semifinales, luego de que Alajuelense (Clausura 2026) y otra vez los florenses (Apertura 2025) lo hicieran.

Aunque esto ha ocurrido de forma reiterada en los últimos certámenes, según datos de Martín Soto, el fútbol de Costa Rica en el pasado no es ajeno a estas situaciones.

En el Torneo de Verano 2010, Brujas (campeón del Invierno 2009) quedó fuera de los cuartos de final en la jornada 15, de 16. Además, terminó último de su grupo en un torneo que tuvo como campeón a Saprissa.

Seis meses después, los morados vivieron el mismo desenlace que los brujos, ya que quedaron al margen en la primera fase en la fecha 16, última en ese momento. Sumado a esto, los tibaseños fueron undécimos de la tabla general y últimos de su sector.

Tuvieron que pasar tres torneos para que esta situación se volviera a presentar, pues Alajuelense, campeón del Invierno 2011, concluyó quinto y quedó fuera de las semifinales del Torneo de Verano 2012.

Los manudos sellaron su eliminación en la última fecha del campeonato, el cual contó con 20 jornadas debido a que eran 11 clubes.

Un año más tarde, los rojinegros sufrieron el mismo destino. Luego de consagrarse monarcas del Invierno 2012, quedaron al margen de las semifinales en el Verano 2013, tras ubicarse a un solo punto de la clasificación.

Hasta la fecha, el club que peor había defendido su título era Pérez Zeledón: tras su histórico cetro en el Apertura 2017, los generaleños se quedaron en el sétimo puesto y consumaron su eliminación a falta de dos jornadas durante el Clausura 2018.

Nueve campeonatos después, Cartaginés (campeón del Clausura 2022) quedó fuera de las semifinales en el Apertura 2022 a falta de una fecha.

En esa ocasión, los brumosos terminaron últimos de su grupo y sétimos de la tabla general con 17 puntos, en un certamen que contó con 16 fechas debido al Mundial de Catar.

Después de tres años, en el Apertura 2025, Herediano (campeón del Clausura 2025) quedó fuera de las semifinales en la última fecha, tras ubicarse a un punto de Liberia, cuarto clasificado.

En aquella ocasión, el mal momento de los florenses provocó la salida de Hernán Medford y la llegada de Jafet Soto, quien no logró enderezar el rumbo y vio a los rojiamarillos eliminados en primera fase por primera vez en más de 15 años.

A los seis meses, la historia se repitió, esta vez con Alajuelense. Los manudos quedaron fuera de las semifinales del Clausura 2026 tras perder contra Liberia en la última jornada.

Por último, los florenses vuelven a aparecer en esta lista al convertirse en el primer club en quedar fuera de la segunda fase con tres fechas de antelación.

El mal momento de los rojiamarillos durante el certamen provocó el despido de José Giacone, entrenador que los hizo campeones el torneo anterior, y de Paulo Wanchope.

En ambos casos el sucesor fue Jafet Soto como interino, quien, por segunda ocasión consecutiva, no logró enderezar el rumbo en el cierre del torneo y vio cómo su club quedó fuera de las semifinales pese a ser el campeón reinante.