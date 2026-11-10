AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Por tercera vez consecutiva el campeón del fútbol costarricense entrega la corona en primera fase

Herediano quedó eliminado de la segunda fase del Torneo de Apertura 2026 a falta de tres fechas

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Herediano entregó su corona a falta de tres fechas. En la foto, Jafet Soto, entrenador y presidente florense, durante el partido ante Saprissa, en el que quedaron eliminados. Jose Cordero
Alejandro Cerdas