La polémica no faltó en la penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 y quienes esperaban escuchar los audios del VAR en jugadas como la expulsión de Luis Díaz en el partido entre Alajuelense y Cartaginés, para entender qué pasó, se quedaron con las ganas.

De manera sorpresiva, el miércoles se anunció que la Comisión de Arbitraje informaba que para la jornada 17 del campeonato nacional no había videos para analizar de manera pública.

Lo que sí hizo la Comisión fue que envió a los clubes el detalle que siempre les manda de manera privada, donde enumera los aciertos y los errores arbitrales que hubo en sus juegos. Y fue en ese documento del partido entre Alajuelense y Cartaginés en el que se consignó como un error la roja de Luis Díaz.

“No es un buen síntoma que la Comisión de Arbitraje no publique los audios de esta última fecha, hubo dos situaciones en las que es importantísimo que absolutamente todos, la prensa, aficionados, jugadores, directivos y árbitros, todo mundo conozcamos cuál fue el procedimiento y por qué razón se tomó equis o ye decisión”, expresó el analista arbitral Greivin Porras.

Según él, eso resulta indispensable para mejorar y afirma que si se cuenta con una herramienta, hay que utilizarla. Su criterio es que los audios deben liberarse lo más pronto posible.

“En San Carlos hubo una situación con Marianela Araya que fue el tiro libre del cuarto gol de Sporting, donde un jugador del Inter San Carlos patea en la cabeza a un contrario que se encuentra en el suelo y se va solamente de tarjeta amarilla. Eso es lo que le muestra sorprendentemente Marianela Araya y no la llama el VAR de manera increíble”, apuntó Greivin Porras.

Para ese encuentro entre Inter San Carlos y Sporting, Benjamín Pineda estaba en el VAR y Octavio Jara fue el AVAR.

El analista añadió que luego se presentó lo que tildó como una “roja inexplicable” a Luis Díaz en el partido entre la Liga y Cartaginés.

“Fue algo insignificante y de forma increíble llaman al árbitro al VAR. Lo más espectacular entre comillas es que el árbitro cambia de opinión y le muestra la roja, a todas luces con un criterio equivocado, porque la acción no daba para una tarjeta roja directa”, detalló el exárbitro.

Según él, no era una conducta violenta ni juego brusco grave, por lo que no reunía ningún requisito para mostrar la tarjeta roja.

En el partido entre Alajuelense y Cartaginés, Brayan Cruz estuvo en el VAR y Diego Salazar fue el AVAR.

“Dicho sea de paso, tanto Marianela Araya como Juan Gabriel Calderón vienen mostrando muy bajo nivel arbitral desde hace varias fechas.

Juan Gabriel Calderón fue al monitor y luego tomó la decisión de expulsar a Luis Díaz. (JOHN DURAN/John Durán)

Greivin Porras dijo que en este momento la prioridad tiene que ser que para esta jornada 18 y las instancias que vienen, haya una mejor coordinación entre los árbitros de cancha y los del VAR, para que los llamados sean cuando realmente corresponde y no a la inversa.

Insistió que en San Carlos correspondía llamar a Marianela y no lo hicieron; mientras que en Alajuela, no correspondía llamar al árbitro, porque la primera decisión de tarjeta amarilla estaba correcta y más bien lo “embarcaron”.

“Esos criterios, esos protocolos, esos procedimientos sí se pueden unificar, para que el árbitro tome la mejor decisión. Desde el clásico se han venido cometiendo errores y no muestran una mejoría. Esperamos que en la fase que sigue, en la que se va a definir un campeón, que los árbitros tengan su mejor versión”, concluyó Greivin Porras.

Los árbitros para la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026

Herediano vs. Escorpiones: Deily Gómez al centro, asistida por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Anthony Bravo. AVAR: Octavio Jara.

Cartaginés vs. Pérez Zeledón: Keylor Herrera al centro, asistido por William Chow y Paúl Robles. Cuarto árbitro: Anderson Gómez. VAR: Yazid Monge. AVAR: Víctor Ramírez.

Sporting vs. Puntarenas FC: William Matus al centro, asistido por Jeriel Valverde y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: José Daniel Montero. VAR: Steven Madrigal. AVAR: Kevin Ruiz.

San Carlos vs. Alajuelense: Adrián Chinchilla al centro, asistido por Carlos Fernández y Enmanuel Alvarado. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: David Gómez. AVAR: Octavio Jara.

Saprissa vs. Inter San Carlos: Pablo Camacho al centro, asistido por Luis Granados y Jonathan Obregón. Cuarto árbitro: Róger Vindas. VAR: Anthony Bravo. AVAR: Jonathan Leitón.