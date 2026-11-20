Mientras que Liga Deportiva Alajuelense se entrena, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se llenó de doctores y otros especialistas en el área de la salud.

La razón es que ahí se llevó a cabo el primer Congreso de Salud Deportiva ACOTAD 2026, una actividad académica organizada por la Asociación Costarricense de Ortopedia, Traumatología y Artroscopia Deportiva (ACOTAD).

Según detalló Alajuelense, el evento reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales en diferentes áreas relacionadas con la salud y el rendimiento deportivo, con una agenda que contempló conferencias, talleres especializados y espacios de actualización científica. Participaron 150 personas quienes reservaron su espacio con antelación.

Contó con la participación de expositores nacionales e internacionales provenientes de Colombia, México, Guatemala, Honduras, Arabia Saudita, Países Bajos e Israel, lo que permite enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la medicina deportiva. Además, el programa incluye charlas virtuales previamente grabadas, ampliando el alcance y la participación de especialistas de diferentes partes del mundo.

Fueron 150 profesionales lo que se capacitaron en el Congreso de Salud Deportiva ACOTAD 2026, en el Centro de Alto Rendimiento, en Turrúcares. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Durante ambas jornadas, los participantes asistieron a exposiciones sobre medicina deportiva, fisioterapia, ortopedia, lesiones de rodilla, hombro, pie y tobillo, rehabilitación y retorno a la actividad deportiva, entre otros temas.

El congreso también contempló talleres prácticos especializados, entre ellos uno de artroscopia básica de rodilla y reconstrucción básica del ligamento cruzado anterior, así como un taller de ecografía básica en ortopedia deportiva de rodilla.

El doctor Luis Fernández forma parte de la Asociación Costarricense de Ortopedia, Traumatología y Artroscopia Deportiva y contó que este congreso se efectuó en el CAR porque su colega, el doctor Erick Solano, se lo planteó al presidente de la Liga, Joseph Joseph, así como al gerente deportivo, Carlos Vela.

“Creyeron en el proyecto e interesados como equipo en favorecer que profesionales que nos desenvolvemos con personas que realizan deporte o ejercicio todo el día nos podamos actualizar y estudiar, aprender un poco más y traer personas de afuera que nos enseñen y nos repasen conceptos para poder manejar a todos nuestros pacientes deportistas de una manera más integral”, citó el Dr. Luis Fernández.

Por su parte, el doctor Erick Solano destacó que en este encuentro estuvieron presentes incluso los integrantes de los departamentos médicos de otros clubes.

“Es 100% medicina deportiva, que abarca no solamente las lesiones, sino el proceso preventivo y eso es lo ideal, vienen desde readaptadores, fisios, médicos, nutricionistas y participó no solo gente de la Liga, sino de otros equipos del país.

”Estamos con charlas y está el médico de Saprissa, el médico de Sporting, el fisioterapeuta de un equipo de Segunda División y al final, lo bonito es que Alajuelense nos facilitó esto, pero realmente somos una familia en la que estamos intentando mejorar esta parte de la salud”, citó el Dr. Erick Solano.

Uno de los expositores fue el doctor Carlos Palavicini, quien fue el médico de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Italia 90 y tiene mucha experiencia.

“Eso fue hace 36 años, todavía estoy ejerciendo, era muy joven en aquella época y tuve la oportunidad de vivir Mundiales, congresos y la verdad que este congreso con la gente extranjera y los costarricenses ha sido de muy alta calidad.

”Felicito a la Liga Deportiva Alajuelense por prestanros estas instalaciones, que la verdad hacer ciencia cuesta mucho, cuesta alquilar un hotel, que lleguen personas y me parece que acuñar este congreso como Salud Deportiva fue exactamente lo que ocupábamos”, destacó el Dr. Palavicini.

Según los organizadores, el congreso fue un éxito y muchos profesionales se quedaron sin participar porque los cupos eran limitados. Sin embargo, esto propicia que exista la posibilidad de que haya otro más adelante.