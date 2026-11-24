Este lunes 23 de noviembre por la noche Pitbulls igualó con Jicaral en su primer partido de las semifinales de la Liga de Ascenso (Liasce).

Tras igualar 0-0 en el estadio Carlos Alvarado, ambos clubes deberán jugar la vuelta de esta serie el próximo domingo 29 de noviembre a las 11 a. m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, para definir cuál equipo avanza a la final que los acercará a la primera división.

Los barbareños llegaron hasta esta ronda después de clasificar como segundos del grupo B con 23 puntos y eliminar a Rosario en los cuartos de final.

Por su parte, los jicaraleños terminaron como líderes del grupo A con 27 unidades y eliminaron a Guadalupe en los cuartos de final de Liasce.

Sumado a esto, la otra semifinal, que tiene como protagonistas a Municipal Grecia y a Sarchí, tendrá su juego de vuelta también el domingo 29, solo que a las 4 p. m. en el Estadio de Puente de Piedra. Los griegos llegan con ventaja de 2-1 en la ida.

Ambos clubes pertenecieron al grupo A y acabaron en segundo y cuarto lugar de dicho sector, respectivamente.