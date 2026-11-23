La Liga de Ascenso tuvo su primer encuentro de semifinales el pasado domingo 22 de noviembre entre Sarchí y el Municipal Grecia. El estadio Eliécer Pérez, de Sarchí, fue testigo de la victoria griega con marcador de 1-2.

El partido inició a las 11 a. m. y contó con el arbitraje de Deily Gómez, quien también estuvo durante el fin de semana como cuarta réferi en el encuentro entre Herediano y Puntarenas.

La primera anotación del partido fue obra de Luis González al minuto 70 a favor de los locales. Posteriormente, Andrey Ugalde (85′) y Kevin Blandón (89′) le dieron la victoria definitiva a los griegos.

De esta forma, los de occidente, que descendieron de la división de oro en 2024, ganaron el primer pulso de esta serie que los acerca al regreso a la Primera División.

En la otra serie de semifinales, Pitbulls enfrentará a Jicaral, otro club con historia en la máxima categoría. Este encuentro se jugará este lunes a las 8 p. m. y tendrá transmisión a través de la aplicación TD Max.

Todavía no están anunciados los días de los partidos de vuelta.