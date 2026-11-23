Luego de derrotar a Inter San Carlos de visita 4 a 2, Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló en la conferencia de prensa posterior al partido sobre las prioridad del club antes de las semifinales y sobre el encuentro en sí.

En primer lugar, el timonel argentino afirmó que antes de pensar en el partido de semifinales, deberá concentrarse en el enfrentamiento de la última fecha.

“Lo más importante ahora es pensar en el partido con Puntarenas, que para nosotros también nuevamente lo vemos sumamente importante. Podemos tener la posibilidad de pelear puestos de arriba y también para seguir evolucionando en la tabla general. Entonces, creo que apuntaremos ahora a recuperarnos y a trabajar para ese partido y después valoraremos lo que va a ser la semifinal”, dijo el técnico.

Posteriormente, se refirió al encuentro y aseguró que el club debe mejorar su mentalidad para evitar que les recorten distancias, como ocurrió el día de hoy.

“Con un partido controlado, creo que no es un tema de trabajo, es un tema de mentalidad, un tema de que no nos puede suceder que al ir ganando 3 a 0 se nos pongan 3 a 2″, afirmó el sudamericano.

Luego agregó: “Es un tema de seriedad, es un tema de exigencia, es un tema de estar bien concentrado, bien alerta, no regalar un centímetro y esas son las situaciones que bueno, que hemos dialogado y que hay que seguir ajustando no tanto de trabajo, sino esa parte mental para ser más fuertes”.

Después, volvió a recalcar la importancia de la fortaleza mental dentro del club.

“Creo que es un tema de estar mentalmente fuerte, no regalar un centímetro, seguir atentos, seguir alertas, no regalar espacio, no regalar nada y seguir siendo agresivos para no solo mantener el cero, sino también para ver si podemos incrementar más los marcadores. Pero creo que lo importante ahora es el partido contra Puntarenas”, señaló Carevic.