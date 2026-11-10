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Puro Deporte

Periodista deportivo francés lleva 500 días encarcelado en Argelia

Al periodista Christophe Gleizes lo condenaron a siete años de prisión en Argelia tras hacer un reportaje sobre un equipo de fútbol

La imagen del periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia, apareció en la Gala del Balón de Oro el pasado 26 de octubre en Londres, junto a los presentadores Kate Scott y Thierry Henry.
La imagen del periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia, apareció en la Gala del Balón de Oro el pasado 26 de octubre en Londres, junto a los presentadores Kate Scott y Thierry Henry. FRANCK FIFE
AFP