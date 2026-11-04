Periodista de El Chiringuito no pudo contener el llanto durante homenaje a Jesús de Miguel (video)

El mundo del fútbol vive días de conmoción por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel. El jugador sufrió una violenta entrada durante el partido entre Tenerife y Andorra, una acción que, según la información difundida, terminó costándole la vida. Este 4 de noviembre, el estadio del Tenerife le rindió homenaje y, durante la cobertura del acto, un periodista no pudo contener las lágrimas.

Marcos Benito, comunicador de El Chiringuito TV, se quebró durante una transmisión en vivo para el reconocido programa español. El periodista relató lo que vivió durante el homenaje al futbolista y compartió algunos detalles sobre la situación de su familia.

“Jesús de Miguel llegó hace dos temporadas, había arrancado con lesiones esta temporada. Él decidió quedarse, luchar, porque quería que su familia creciera en Tenerife, pero bueno, esto es una vuelta. Me consta que su madre...”, comenzó a decir, antes de hacer una pausa y no poder continuar.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

