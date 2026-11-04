Periodista de El Chiringuito no pudo contener el llanto durante homenaje a Jesús de Miguel (video)

El mundo del fútbol vive días de conmoción por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel. El jugador sufrió una violenta entrada durante el partido entre Tenerife y Andorra, una acción que, según la información difundida, terminó costándole la vida. Este 4 de noviembre, el estadio del Tenerife le rindió homenaje y, durante la cobertura del acto, un periodista no pudo contener las lágrimas.
Marcos Benito, comunicador de El Chiringuito TV, se quebró durante una transmisión en vivo para el reconocido programa español. El periodista relató lo que vivió durante el homenaje al futbolista y compartió algunos detalles sobre la situación de su familia.
“Jesús de Miguel llegó hace dos temporadas, había arrancado con lesiones esta temporada. Él decidió quedarse, luchar, porque quería que su familia creciera en Tenerife, pero bueno, esto es una vuelta. Me consta que su madre...”, comenzó a decir, antes de hacer una pausa y no poder continuar.
“Le costó aceptar la realidad”, agregó, visiblemente afectado por la tristeza.
Seguidamente, el comunicador tomó aire y denunció una situación que calificó de inaceptable.
“Es que, además, me cuentan que hay gente muy mala en el mundo y hay periodistas que han llamado a la familia haciéndose pasar por médicos para obtener información, y eso no se hace...”, afirmó.
Benito también relató las conversaciones que mantuvo con algunos jugadores del Tenerife y lo que estos le contaron sobre el momento de la tragedia.
“He podido hablar con algún jugador y jugadores que estuvieron cerca de la acción me dicen que, en el momento en que él cae al suelo, pues se va; él no supera la conmoción y, por una serie de circunstancias que no quiero comentar, pues sabían que ya se había ido”, agregó.
✨ Las lágrimas de @marcosbenito9 con el homenaje a Jesús de Miguel que nos han emocionado a todos.
“Es lo más duro que he vivido en el fútbol y desde que estoy en esta profesión, pero bueno, hay que estar acá y darle mucho cariño a la familia, que se despedirá de él en Toledo”, concluyó, todavía visiblemente afectado.
Por otra parte, el videojuego FC 27, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, anunció que retiró al futbolista de los planteles del Tenerife como muestra de solidaridad y respeto. La compañía también señaló que la medida busca honrar la memoria del deportista.