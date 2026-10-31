Pérez Zeledón y Puntarenas firman un empate que no les sirve de mucho

Pérez Zeledón y Puntarenas igualaron 1-1 en la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026. Doryan Rodríguez y José Alvarado fueron los anotadores de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos aprovechó para acercarse a sus respectivas aspiraciones.

Los generaleños llegaban al compromiso obligados a ganar después del triunfo de Escorpiones, si no querían que los belemitas se alejaran en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Rónald Gómez se hunden en el último lugar. Por otro lado, los porteños llegaban a cuatro puntos de zona de clasificación.

El primer gol del encuentro fue obra de Doryan Rodríguez a favor de Puntarenas al minuto 67. Luego de una conducción de Wilson Hernández por la banda derecha, quien hizo el centro raso para que Rodríguez rematara cerca del poste derecho del arquero Miguel Ajú.

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