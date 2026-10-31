Pérez Zeledón y Puntarenas firman un empate que no les sirve de mucho

Los generaleños llegaban al compromiso obligados a ganar después del triunfo de Escorpiones, si no querían que los belemitas se alejaran en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Rónald Gómez se hunden en el último lugar. Por otro lado, los porteños llegaban a cuatro puntos de zona de clasificación.
El primer gol del encuentro fue obra de Doryan Rodríguez a favor de Puntarenas al minuto 67. Luego de una conducción de Wilson Hernández por la banda derecha, quien hizo el centro raso para que Rodríguez rematara cerca del poste derecho del arquero Miguel Ajú.
El gol de la igualdad se dio al minuto 81. Luego de un control en el último cuarto de cancha, José Alvarado realizó un autopase y definió de pierna derecha tras entrar al área.
El partido estuvo marcado por constantes fallos de cara a portería. Incluso, antes de los tantos, los porteños fallaron varias ocasiones claras de gol.
En los últimos minutos del encuentro, Puntarenas se volcó al ataque buscando el tanto de la victoria; sin embargo, una oportuna intervención del portero generaleño evitó la anotación.
Además, al cierre del partido, Derek Cordero tuvo que salir de cambio tras un fuerte choque con Miguel Ajú, aunque los porteños ya no tenían cambios, al haberse presentado un golpe en la cabeza, el reglamento permite una sustitución extra.
Tras el empate, Pérez Zeledón se quedó en el último lugar de la tabla con 10 puntos, a tres de Escorpiones, que es noveno.
Por otro lado, aunque Puntarenas no logró acercarse a zona de clasificación, sí ascendió un puesto, ubicándose en sexto lugar con 19 unidades, a tres de zona de clasificación, pero con un encuentro más que todos los clubes que están por encima.