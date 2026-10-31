AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Escorpiones sorprende con victoria en partido de ida y vuelta (vea los goles)

Inter San Carlos dejó escapar la opción de acercarse a los puestos de clasificación

Inter San Carlos frente a Escorpiones
Inter San Carlos recibió a Escorpiones, que sacó un gran triunfo 2-3 en el Estadio Carlos Ugalde. Prensa Inter San Carlos
Milton Montenegro

Inter San Carlos y Escorpiones ofrecieron un juego entretenido y disputado, en el que ambos conjuntos salieron a ganar desde el primer minuto, pero la victoria le sonrió a los visitantes, quienes se impusieron 2-3.

Apenas a los 20 segundos, Rachid Chirino estrelló un balón en el poste izquierdo del guardameta Johnny Álvarez.

Escorpiones respondió con una llegada al marco de Antonny Monreal.