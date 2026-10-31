Escorpiones sorprende con victoria en partido de ida y vuelta (vea los goles)

Inter San Carlos y Escorpiones ofrecieron un juego entretenido y disputado, en el que ambos conjuntos salieron a ganar desde el primer minuto, pero la victoria le sonrió a los visitantes, quienes se impusieron 2-3.
Apenas a los 20 segundos, Rachid Chirino estrelló un balón en el poste izquierdo del guardameta Johnny Álvarez.
Escorpiones respondió con una llegada al marco de Antonny Monreal.
Lo remontó Escorpiones. 🦂🔥🔥#FPDenFOX pic.twitter.com/VRqJhp6gYe— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 31, 2026
Al minuto 11, de nuevo Chirino, quien estuvo muy inquieto, recibió un pase largo y disparó dentro del área. Álvarez salió al achique y desvió el balón con la pierna izquierda.
El veterano Johan Venegas iguala el partido. 🦂🔥#FPDenFOX pic.twitter.com/LblszoAAeZ— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 31, 2026
Ian Fernández respondió por los visitantes con un derechazo al minuto 22 frente a Monreal, quien logró controlar la pelota.
El juego estaba parejo, de ida y vuelta, pero Joel Campbell hizo las de Harry Potter: sacó la varita mágica y al minuto 29 marcó un golazo.
Fabricio Alemán adelanta a los “Tafas”. 🔥#FPDenFOX pic.twitter.com/u0Hr2sCRcS— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 31, 2026
Tres jugadores llegaron a cerrarle el paso. Campbell tocó la pelota hacia atrás, recibió la devolución, encaró a Ian Fernández y lo dejó en el camino. Dentro del área, Néstor Monge intentó cortarle el paso, pero Campbell tocó con la izquierda y abombó las redes. Sencillamente, marcó un golazo.
Parecía que el Inter se iba al descanso con el marcador a favor, pero Monreal falló ante un disparo cruzado de Elián Morales: la pelota se le escurrió entre los guantes al mexicano. Morales corrió a festejar el empate, que llegó al minuto 42 tras un servicio de Abner Hidalgo.
Golazo de Joel Campbell. 🪄#FPDenFOX pic.twitter.com/IQK1VgV9ce— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 31, 2026
El segundo tiempo fue tan bueno como el primero y, apenas en el inicio, Carlos Villegas, quien entró de cambio, tuvo dos opciones claras para anotar.
Al minuto 55, Monreal salvó al Inter al desviar un disparo a quemarropa de Abner Hidalgo.
Para Inter San Carlos era determinante conseguir la victoria para acercarse a los puestos de clasificación. Si la hubiera logrado, sumaría 21 puntos y quedaba a uno del cuarto lugar, pero se quedó con 18.
Los locales hicieron el segundo tanto al minuto 77, tras un tiro de esquina cobrado por Joel. Un zaguero del Inter que se sumó al ataque remató el balón y Johnny Álvarez intentó desviarlo. La pelota quedó suelta y Fabricio Alemán, quien estuvo atento, metió la pierna derecha y decretó el 2-1.
Falló Monreal y Escorpiones empata las acciones. 🦂#FPDenFOX pic.twitter.com/qHMcvPXqLe— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 31, 2026
Escorpiones, que lucha por salir de los últimos lugares, no se dejó y encontró el empate al 84 con anotación de Johan Venegas. Parecía que todo quedaba así, pero José Tello de cabeza al 88, marcó el definitivo 2-3, en mala salida de Monreal.
Triunfo vital para el cuadro herediano, que llegó a 13 puntos en el Apertura 2026.