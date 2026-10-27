Inter San Carlos sorprende con anuncio de un fichaje

Inter San Carlos tenía la necesidad de contratar a una pieza clave para su equipo y este martes 27 de octubre dio a conocer el nombre de su fichaje.
Se trata de Robert Arias, quien hasta hace poco era el gerente deportivo y técnico de Pérez Zeledón. Unas semanas después, ya tiene un nuevo club, donde asume otra misión.
“Experiencia y liderazgo para el futuro de nuestros tafas: Bienvenido a tu casa Robert Arias”, señaló Inter San Carlos, dando a conocer que el exfutbolista es su nuevo director de liga menor.
“Asumirá el reto de fortalecer nuestros procesos formativos y continuar impulsando el desarrollo de las futuras generaciones del fútbol de la Zona Norte”, se lee en el comunicado de Inter San Carlos.
Ahí mismo se detalla que, con una destacada trayectoria como futbolista profesional, Robert Arias defendió los colores del Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón, además de representar a Costa Rica en los mundiales juveniles Sub-17 de 1997 y Sub-20 de 1999, y participar en la Copa América 2001.
Además, destaca que tras su carrera como jugador, trasladó su experiencia al banquillo, desempeñándose como entrenador y formando parte de procesos de ligas menores, entre ellos el del Municipal Pérez Zeledón.
“Su experiencia previa como entrenador de Inter San Carlos también le brinda conocimiento de nuestra institución. Hoy, su experiencia y conocimiento se ponen al servicio de un proyecto que apuesta por la formación, el crecimiento y las oportunidades para nuestros jóvenes”, señaló Inter San Carlos.