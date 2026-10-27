Inter San Carlos sorprende con anuncio de un fichaje

Inter San Carlos tenía la necesidad de contratar a una pieza clave para su equipo y este martes 27 de octubre dio a conocer el nombre de su fichaje.

Se trata de Robert Arias, quien hasta hace poco era el gerente deportivo y técnico de Pérez Zeledón. Unas semanas después, ya tiene un nuevo club, donde asume otra misión.

“Experiencia y liderazgo para el futuro de nuestros tafas: Bienvenido a tu casa Robert Arias”, señaló Inter San Carlos, dando a conocer que el exfutbolista es su nuevo director de liga menor.

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