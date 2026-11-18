El Deportivo Saprissa llega en el primer lugar del Torneo de Apertura 2026 y el Municipal Pérez Zeledón se encuentra en el sótano. Esa situación invita a ver un partido que promete emociones en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.

La S irá con la firme intención de custodiar ese liderato tan codiciado; pero para nadie es un secreto que jugar en ese campo se le dificulta.

Además, los Guerreros del Sur dirigidos por Rónald Gómez ya puntuaron en su último partido y pretenden hacer lo mismo esta vez, por intención y por necesidad, porque a Pérez Zeledón no le gusta para nada verse en ese último lugar de la tabla.

El partido entre Pérez Zeledón y el Deportivo Saprissa será este sábado 21 de noviembre, a las 8 p. m. y será transmitido en exclusiva por Fox.

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