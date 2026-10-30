Pérez Zeledón vs. Puntarenas: Cómo ver hoy este partido

Pérez Zeledón y Puntarenas FC juegan este viernes 30 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, en un partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 y se verá en exclusiva por FUTV.

Será el primer juego de los generaleños en casa con Rónald Gómez en su banquillo y desde el pasado fin de semana, la Bala aseguró que es a partir de este juego en el que empieza su misión real con los Guerreros del Sur. Él se estrenó como técnico de Pérez Zeledón con una derrota de visita ante Alajuelense.

Pérez Zeledón se encuentra en el último lugar de la tabla con 9 puntos en 13 juegos; mientras que Puntarenas FC registra 18 unidades y los naranjas de César Alpízar se ilusionan con la posibilidad de que un cierre fuerte les permita entrar en la lucha por la clasificación.

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