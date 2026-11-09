Pentacampeón olímpico de judo se lanza a la política y competirá por la presidencia de Francia

La popular leyenda del judo Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico, anunció su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia, en un video publicado en sus redes sociales.

Los franceses están llamados a elegir al sucesor de Emmanuel Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, en la presidencial que se celebrará a doble vuelta, el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027.

El judoca, un coloso de 2,03 m de altura y alrededor de 140 kilos de peso, es una de las personalidades más populares en Francia y fue uno de los encargados de encender el pebetero los Juegos de París 2024.

“Me llamo Teddy Riner y hoy, mirándolos directamente a los ojos, les digo que soy candidato a la elección presidencial de 2027”, declaró el guadalupeño de 37 años en este anuncio sorpresa.

“La lucha siempre ha formado parte de mí. Sé lo que es pelear, caer y levantarse una y otra vez”, añadió el judoca aún en activo, sentado frente a una biblioteca, vestido con una camisa blanca y una chaqueta oscura.

Riner es el único judoca de la historia con tres títulos olímpicos individuales de los pesos pesados (2012, 2016 y 2024), a los que se suman otros dos por equipos (2020 y 2024) y dos bronces (2008 y 2020).

Con ‘posibilidades’ de ganar

Uno de los objetivos del judoca, según afirmó a AFP tras los Juegos de París en 2024, era un cuarto título olímpico individual en Los Ángeles 2028.

En una larga entrevista concedida al diario Le Parisien, Riner asegura que piensa continuar con su carrera deportiva y participar en los Juegos de 2028, aunque matiza: “Si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan”.

Riner explica en la entrevista publicada este lunes que su decisión de presentarse se remonta a después de los Juegos de París, donde vio “unirse a todo un país, orgulloso, feliz... y luego dividirse unas semanas después”.

Aunque admite que “ciertamente ya hay muchos candidatos”, asegura que tiene la intención de “llegar hasta el final” y confía en tener “posibilidades”.

Tensiones y polarización política

En un contexto de polarización, los sondeos sitúan como favorita a la presidencia a la ultraderechista Marine Le Pen, mientras que el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, sería su rival en el balotaje.

“El único riesgo que veo hoy es estar resignados a elegir entre dos opciones, las de los extremos”, dijo Riner, que se declara ni de derechas ni de izquierdas.

Pero para llegar a ser candidato, primero debe reunir 500 avales de parlamentarios, alcaldes y otros cargos electos, que procedan al menos de 30 del centenar de departamentos franceses.

Los últimos meses de presidencia de Macron, que llegó al poder en 2017 con un proyecto centrista ante el tradicional bipartidismo entre la izquierda y la derecha en Francia, están marcados por un contexto de fuertes tensiones sociales y económicas, con protestas semanales desde setiembre.

El jueves, entre 575.000 y casi 1,6 millones de personas salieron a las calles para reclamar un aumento del poder adquisitivo y en apoyo a los estudiantes que denuncian desde mediados de setiembre la falta de profesores y aulas deterioradas, entre otros.

Las protestas se desarrollan entre fuertes medidas de seguridad, después que las marchas del 17 de octubre acabaran con saqueos y disturbios, que dieron la vuelta al mundo.