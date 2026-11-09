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Puro Deporte

Pentacampeón olímpico de judo se lanza a la política y competirá por la presidencia de Francia

Teddy Riner quiere ser el sucesor de Emmanuel Macron como presidente de Francia, tras una brillante carrera en Juegos Olímpicos

El campeón olímpico de judo Teddy Riner celebra con el trofeo de la Champions League tra la victoria del PSG en el 2025. Riner anunció que irá por la presidencia de Francia.
El campeón olímpico de judo Teddy Riner celebra con el trofeo de la Champions League tra la victoria del PSG en el 2025. Riner anunció que irá por la presidencia de Francia. INA FASSBENDER
AFP