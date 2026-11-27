David Medallita Jiménez es el vigente campeón mundial de las 115 libras (peso supermosca) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el costarricense defenderá su cinturón este domingo 29 de noviembre contra el japonés Seigo Yuri Akui.

El tico peleará en una velada que se efectuará en el Ryogoku Kokugikan, en Tokio, Japón. La cita despierta la atención, porque en cartelera habrá tres combates en los que hay un cinturón mundial en juego.

Las peleas comenzarán a las 2 a. m. del domingo (hora de Costa Rica), pero se estima que David Medallita Jiménez y Seigo Yuri Akui entrarán al cuadrilátero entre las 4 a. m. y las 5 a. m.

El costarricense y el japonés estarán frente a frente en el ring, en un combate pactado a doce rounds y habrá transmisión para Latinoamérica a través del programa ESPN KO, en ESPN y Disney+.

Según recuenta el sitio especializado NotiFight, la programación anunciada por Teiken Promotions como cartelera completa de U-Next Boxing 7 presenta cinco enfrentamientos, tres de ellos por campeonatos mundiales.