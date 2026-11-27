Vestido de manera elegante, el boxeador costarricense David Medallita Jiménez mostró su cinturón de campeón mundial de las 115 libras (peso supermosca) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Tokio, Japón.

El cartaginés posó junto al japonés Seigo Yuri Akui, en la rueda de prensa oficial que se efectuó en el Tokio Dome Hotel, antes del combate del domingo 29 de noviembre, que será la primera defensa del título de Medallita.

La velada se llevará a cabo en el Ryogoku Kokugikan y arrancará a las 2 a. m. (hora de Costa Rica), pero se estima que Medallita entrará al ring entre las 4 a. m. y las 5 a. m.

“Quiero agradecer a la Asociación Mundial de Boxeo, al señor presidente, Gilberto Jesús Mendoza, por darme la oportunidad de estar compitiendo acá en Japón, donde voy a poner el sello como boxeador, me voy a graduar de la mejor manera posible y la preparación ha sido todo un éxito”, expresó David Jiménez en la rueda de prensa.

El pugilista costarricense hizo énfasis en que llega muy bien preparado a esta pelea, luego del campamento que realizó en San Juan, Puerto Rico, con el equipo de Óscar Collazo. Además, consideró que el campamento que efectuó en Ciudad de México también surtió efectos muy positivos en su preparación.

“Y agradecerle a Seigo Yuri Akui por la oportunidad de venir a pelear a esta tierra del sol naciente. Me siento honrado y motivado de poder subir a la lona”, comentó Medallita.

David 'Medallita' Jiménez porta el cinturón mundial que buscará defender el domingo en Japón ante su retador, Seigo Yuri Akui. (Team Medallita/Cortesía)

El tico dijo que siempre respeta a todos sus rivales y que sabe que con Seigo Yuri Akui se notará la competitividad.

“Respeto mucho la cultura de Japón, la presencia, la elegancia que tienen como país y en el cuadrilátero va a ser una guerra total, va a ser una pelea de muchos atributos, de mucho disfrute para el público y yo vengo a dejarlo todo. Este campeonato mundial no es ni siquiera mío, esto es de mis hijos y tiene que ir de vuelta a Costa Rica”, apuntó.

En cuanto al combate como tal, Medallita señaló que, independientemente de buscar el nocaut, se prepara para pelear 12, 15, 18 o 22 rounds.

“Mi secreto ha sido durante todas mis peleas terminar los 12 rounds y todavía estar pidiendo otro boxeador; ese es uno de los secretos más fuertes. Traigo pulmón para dos peleas, si fuera el caso”, afirmó.

No será fácil, pero David Medallita Jiménez tiene confianza en su trabajo, en su capacidad y en su convicción de no defraudar a su gente. El cartaginés se presenta con un historial de 18 triunfos (12 por nocaut) y una derrota.

Mientras que su retador, el japonés Seigo Yuri Akui, ya fue campeón mundial de las 112 libras. El nipón posee 23 triunfos (13 por nocaut), un empate y tres derrotas.

Al tico lo acompañó Héctor Fernández, de Ferco Box, quien tomó la palabra en la rueda de prensa y dijo: “La clave para la pelea es que la gente ha menospreciado mucho a David por ser de un país muy pequeño, pero que ha visto todos los estilos”.

Indicó que Medallita vivió en Cuba, donde aprendió de los cubanos; estuvo en México y estudió con mexicanos, al igual que ocurrió en Rusia.

“No hay un estilo que le vayan a presentar a David y que no haya visto antes y que no conozca. Yo creo que la clave va a ser que David se divierta, que lo disfrute y que tome en serio a su rival, porque es un rival bastante fuerte y muy en serio.

”Pero creo que nada de lo que traiga a la mesa será una sorpresa. David es más fuerte, es más rápido, es más inteligente. Por eso es el campeón del mundo y se va a llevar el título”, apuntó Héctor Fernández.

David Jiménez hoy es agente libre, pero en este caso lo apoya Ferco Box, que es una empresa de representación y manejo de boxeadores profesionales dirigida por Fernández.