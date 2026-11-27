Cualquiera pensaría que el Club Sport Cartaginés patrocina al boxeador costarricense David Medallita Jiménez, quien se encuentra en Japón para hacer la primera defensa del título mundial de las 115 libras (peso supermosca) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El costarricense anda por Tokio con una jacket del equipo brumoso. Esa prenda la tiene desde hace unos cinco años y la lleva a todo lado, como si se tratara de un amuleto.

Pero la realidad es que no se la quita por su amor al equipo, porque el pugilista es muy aficionado a Cartaginés. Y para su reto del domingo, el boxeador profesional espera que en el ring le vaya tan bien a como le está yendo al cuadro de la Vieja Metrópoli dentro del terreno de juego.

La pelea será el domingo a partir de las 5 a. m. (hora de Costa Rica) contra el nipón Yuri Akui, quien ya fue campeón en las 112 libras.

“Me siento agradecido, contento, motivado y feliz de estar en tierra japonesa. A pocos días de lo que va a ser primero el pesaje oficial y luego lo que será el campanazo inicial a la pelea del título mundial que está en nuestras manos”, expresó David Jiménez.

Medallita aseguró que la preparación ha sido todo un éxito, porque desde que estaba entrenándose en Cartago, su preparación fue de altura.

“Una base muy sólida de fuerza, de resistencia, aprovechando todos los espacios que Cartago nos brinda para nivelar hemoglobina y venir acá con todas las condiciones necesarias”, citó.

Al campeón mundial de las 115 libras de la AMB lo reta Yuri Akui, a quien el costarricense define como un boxeador espigado y de una amplia experiencia, que utiliza muy bien la distancia larga.

Daniela Cubillo es la esposa de David Jiménez y es 'cutwoman' certificada para estar en la esquina el día de la pelea, asistiendo a Medallita para evitar y tratar cortes. (Team Medallita/Cortesía)

“Venimos preparados para contrarrestar todas esas cualidades que él tiene como peleador. Queremos hacer una pelea bastante estratégica, donde la técnica y la táctica salgan a relucir y sacar toda la experiencia que ha obtenido Medallita en los diferentes escenarios de la industria del boxeo mundial”, comentó.

David Jiménez buscará pelear en la distancia corta, con combinaciones de cuatro a seis golpes y utilizar bien los pasos diagonales, esos giros laterales que lo caracterizan, porque su intención es una sola: “Que el campeonato mundial absoluto se quede en Costa Rica”.