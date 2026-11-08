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Puro Deporte

Patrick Sequeira viene por la titularidad de la Selección de Costa Rica

El arquero Patrick Sequeira llegará con ritmo de juego a la Selección de Costa Rica

Patrick Sequeira atrapa un balón durante la pretemporada con el Casa Pia de Portugal, club que todavía es dueño de su ficha.
Patrick Sequeira atrapa un balón durante un entrenamiento del Casa Pia de Portugal. Casa Pia
Esteban Valverde