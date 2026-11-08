Patrick Sequeira viene por la titularidad de la Selección de Costa Rica

Patrick Sequeira llegará a la Selección de Costa Rica con ritmo de competencia. El guardameta volvió a ser titular con el Casa Pia de Portugal, esta vez en el empate 1-1 ante el Alverca.

El guardameta nacional nuevamente aportó seguridad a su equipo y realizó cuatro paradas determinantes.

Patrick había comenzado la temporada 2026-2027 como suplente; sin embargo, posteriormente se ganó el puesto de titular y ya suma cuatro encuentros como el número uno del equipo.

Patrick Sequeira ya volvió a ser el estelar del Casa Pia de Portugal. (Casa Pia/Instagram)

Esta regularidad le llega en un buen momento a Sequeira, debido a que se perfila como el titular de la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador y Argentina, programados para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.

El Casa Pia ocupa la undécima posición de la clasificación, con ocho unidades. Al equipo de Sequeira lo separa apenas un punto de la zona de descenso en Portugal.

En tanto, el Estrasburgo de Jeyland Mitchell jugó el pasado viernes y perdió 3-1 contra el Toulouse. En este encuentro, Mitchell no tuvo participación debido a una contractura muscular que también le impedirá formar parte de la Selección de Costa Rica para los amistosos de noviembre.

Por otra parte, otros legionarios tendrán actividad este domingo.

Manfred Ugalde y el Spartak de Moscú se enfrentarán al Akron a las 7:15 a. m., por la liga rusa. El Spartak ocupa el quinto puesto de la clasificación, con 26 unidades, mientras que el primer lugar pertenece al Dinamo de Moscú, con 31 puntos.

En el caso del Sparta Praga de Josimar Alcócer, el equipo del extremo jugará contra el Viktoria Plzen a las 11 a. m.

El conjunto de Alcócer ocupa el quinto puesto de la liga checa, con 21 puntos, mientras que el liderato pertenece al Slavia Praga, con 31 unidades.

Finalmente, el Copenhague de Dinamarca, equipo en el que milita Kenay Myrie, jugará este domingo a las 5 a. m. contra el Brondby. El conjunto del lateral ocupa la segunda posición de la tabla, con 29 puntos, mientras que el primer lugar pertenece al FC Midtjylland, con 31 unidades.