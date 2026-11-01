Patrick Sequeira muestra su jerarquía, Jeyland Mitchell disfruta una goleada y Jewison Bennette sigue mejorando

Este fin de semana llegaron buenas noticias para la legión costarricense en el fútbol internacional. Patrick Sequeira continúa como titular del Casa Pia de Portugal, Jeyland Mitchell fue parte de una goleada del Estrasburgo francés y Jewison Bennette sigue destacando en Hungría.
Patrick Sequeira fue titular en el partido que el Casa Pia perdió 2-0 contra el Sporting de Lisboa. Pese a la derrota, el guardameta costarricense realizó tres paradas determinantes, además de otras atajadas que dieron seguridad para evitar que su equipo recibiera más goles.
El resultado dejó al Casa Pia con siete puntos, en el penúltimo lugar de la clasificación. El último puesto lo ocupa el Estoril, con dos unidades.
En el caso de Jeyland Mitchell, el defensor costarricense fue suplente en el partido que el Estrasburgo ganó 5-1 al Auxerre. El zaguero ingresó al minuto 65, cuando su equipo ya tenía una ventaja de 3-0.
Con este resultado, el Estrasburgo llegó a 10 puntos y se ubicó en la casilla 12 de la clasificación. El líder es el París Saint-Germain, con 20 unidades.
Por último, Jewison Bennette continúa mostrando señales de recuperación futbolística. El extremo costarricense, quien milita en el Győr de Hungría, dio una asistencia en el último minuto del partido que su equipo empató 2-2 contra el Vasas.
El Győr es líder de la clasificación con 22 puntos, mientras que su perseguidor más cercano es el Puskás Akadémia, con 21 unidades.