Patrick Sequeira muestra su jerarquía, Jeyland Mitchell disfruta una goleada y Jewison Bennette sigue mejorando

Este fin de semana llegaron buenas noticias para la legión costarricense en el fútbol internacional. Patrick Sequeira continúa como titular del Casa Pia de Portugal, Jeyland Mitchell fue parte de una goleada del Estrasburgo francés y Jewison Bennette sigue destacando en Hungría.

Patrick Sequeira fue titular en el partido que el Casa Pia perdió 2-0 contra el Sporting de Lisboa. Pese a la derrota, el guardameta costarricense realizó tres paradas determinantes, además de otras atajadas que dieron seguridad para evitar que su equipo recibiera más goles.

Patrick Sequiera vs. Sporting CP | Primeira Liga



Calificación Sofascore: 8.1



9 atajadas 🧤 pic.twitter.com/pBvSSfLSTS — 𝙿𝚄𝚁𝙰 𝚅𝙸𝙳𝙰 𝚂𝙿𝙾𝚁𝚃𝚂 (@puravidasports) October 31, 2026

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