Tras regresar a la titularidad, Patrick Sequeira sigue destacando en Portugal

El legionario costarricense Patrick Sequeira regresó a la titularidad con el Casa Pia el pasado fin de semana, en el encuentro ante el Estrela Amadora correspondiente a la jornada 9 de la Liga Portugal.
El arquero no había sido estelar en la liga durante esta temporada, aunque había disputado minutos en la victoria por 1-0 ante el Alpendorada en la Copa. Esa falta de regularidad también le costó el puesto en la Selección de Costa Rica, primero ante Abraham Madriz y luego en favor de Keylor Navas.
Pese a ese inicio turbulento, el guardameta fue el futbolista mejor valorado de su equipo el pasado fin de semana. Su destacada actuación le valió para ingresar en el once ideal de la fecha, según publicó la Liga Portugal en sus redes sociales.
De acuerdo con lo compartido por el organismo luso, el criterio para conformar esta alineación fue el puntaje de los futbolistas en el Fantasy, torneo virtual en el que los aficionados eligen jugadores y estos acumulan puntos según su rendimiento en cancha. El cancerbero costarricense sumó ocho unidades, cifra que lo consolidó como el mejor portero de la fecha en el balompié luso.
Según la plataforma especializada Sofascore, Sequeira completó seis intervenciones directas y evitó 1,62 goles, por lo que fue también el jugador mejor calificado de toda la jornada. Esa cifra se refiere a una estadística llamada “goles esperados”, que calcula variables como la calidad de los rematesa marco y la posibilidad de que se conviertan en anotación, por lo cual no tienen un número exacto.