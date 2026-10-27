Tras regresar a la titularidad, Patrick Sequeira sigue destacando en Portugal

El legionario costarricense Patrick Sequeira regresó a la titularidad con el Casa Pia el pasado fin de semana, en el encuentro ante el Estrela Amadora correspondiente a la jornada 9 de la Liga Portugal.

El arquero no había sido estelar en la liga durante esta temporada, aunque había disputado minutos en la victoria por 1-0 ante el Alpendorada en la Copa. Esa falta de regularidad también le costó el puesto en la Selección de Costa Rica, primero ante Abraham Madriz y luego en favor de Keylor Navas.

Pese a ese inicio turbulento, el guardameta fue el futbolista mejor valorado de su equipo el pasado fin de semana. Su destacada actuación le valió para ingresar en el once ideal de la fecha, según publicó la Liga Portugal en sus redes sociales.

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