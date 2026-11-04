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Puro Deporte

Partido entre Alajuelense y Cartaginés cambia de fecha

La Unafut aprobó la modificación que solicitó Liga Deportiva Alajuelense en la programación del juego ante Cartaginés

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Para Óscar Ramírez era importante ganarse un día en su planificación para lo que sigue luego de la gira de la Selección de Costa Rica por Suramérica. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense hizo una gestión para cambiar la fecha del partido contra el Club Sport Cartaginés, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Ese juego que podría ser decisivo estaba programado en principio para el domingo 22 de noviembre, en horas de la tarde, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ahora ese encuentro se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., siempre en la Catedral.