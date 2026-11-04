Partido entre Alajuelense y Cartaginés cambia de fecha

Liga Deportiva Alajuelense hizo una gestión para cambiar la fecha del partido contra el Club Sport Cartaginés, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Ese juego que podría ser decisivo estaba programado en principio para el domingo 22 de noviembre, en horas de la tarde, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ahora ese encuentro se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., siempre en la Catedral.

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