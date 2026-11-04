Partido entre Alajuelense y Cartaginés cambia de fecha

Liga Deportiva Alajuelense hizo una gestión para cambiar la fecha del partido contra el Club Sport Cartaginés, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.
Ese juego que podría ser decisivo estaba programado en principio para el domingo 22 de noviembre, en horas de la tarde, en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Ahora ese encuentro se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., siempre en la Catedral.
En vista de que la Liga gestionó la modificación con más de quince días de antelación, no tenía que tomar en cuenta el parecer del equipo de Amarini Villatoro.
La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) recibió y aprobó la petición de los manudos, de modo que el cambio quedó en firme y ya se refleja en la programación oficial.
¿Qué gana Alajuelense con esto? Para Óscar Ramírez, esas horas resultan claves por descanso y preparación.
Aunque todavía no se conoce la convocatoria final de Bryan Ruiz para los amistosos que sostendrá la Selección de Costa Rica en Suramérica contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre), La Nación conoce que en la prelista de 40 jugadores hay más de diez futbolistas de Alajuelense.
Eso hace que en la Liga mejor tomaran previsiones, en vista de que un viaje de regreso de Argentina hasta Costa Rica amerita su tiempo, porque en cuanto a horas de vuelo, podría compararse como si fuese regresar de Europa.
Ante ese panorama, ganarse un día de trabajo con sus hombres se vuelve importante para el Macho, máxime con lo ajustado que está el Torneo de Apertura 2026 y que hasta dependiendo de los resultados, podría tratarse de un partido que defina el liderato.
Ese juego del 23 de noviembre será por campeonato nacional entre Alajuelense y Cartaginés; justamente los dos clubes que disputarán la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el 2 de diciembre en Cartago y cuatro días después en el Morera Soto.