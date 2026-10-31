Paolo Montoya suma su cuarta corona en La Ruta de los Conquistadores: vea las fotos del último día en Turrialba

Paolo Montoya conquistó su cuarta corona como campeón de La Ruta de los Conquistadores y en esta ocasión lo hizo tras liderar la competencia de principio a fin.

El ciclista del equipo Colono Bikestation registró un tiempo acumulado de 12:20:52 segundos luego de tres etapas. Keiron Solís terminó en el segundo lugar con 12:23:36 y el podio lo completó Carlos Herrera, con 12:42:00.

Paolo Montoya colecciona otra estatuilla como campeón de La Ruta de los Conquistadores.

La tercera y última etapa se disputó sobre un recorrido de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y meta en el Hotel Casa Turire, en Turrialba.

Esta vez, la victoria de etapa fue para Keiron Solís con un tiempo de 3:35:29, seguido por Montoya con 3:36:33 y Herrera terminó tercero con 3:37:16.

En el día final, hubo varios tramos en los que la única forma de avanzar era con la bicicleta al hombro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este resultado, Montoya de 41 años, sumó su cuarto título en La Ruta de los Conquistadores, luego de sus victorias en 2004, 2012 y 2025, y quedó a una corona de los máximos ganadores históricos de la prueba.

Ese atestado lo tienen Federico Lico Ramírez, que ganó La Ruta en 1997, 1998, 2002, 2007 y 2008; al igual que Luis Mejía, campeón en 2015, 2016, 2022, 2023 y 2024.

La Ruta se convierte en una prueba única por imágenes como esta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con su victoria en la edición 2026, Paolo Montoya superó las tres conquistas de Josep Betalú, quien se impuso consecutivamente en 2017, 2018 y 2019.

“Estoy muy agradecido con Dios y con la organización por la oportunidad de competir y ganar mi cuarta Ruta. He enfrentado a grandes rivales como Lico Ramírez, Luis Mejía y Josep Betalú, y hoy me toca celebrar otra victoria. Me queda un título para igualar a Lico y a Mejía, así que el próximo año tendré que volver a defenderlo”, expresó Paolo Montoya.

Ellos son todos los campeones de la edición 32 de La Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El campeón destacó tanto la exigencia de esta edición como la preparación que realizó para enfrentar la competencia.

“Esta edición fue más dura y disputada que la anterior. Keiron Solís y Carlos Herrera me dieron mucha pelea desde el primer día. Hoy sufrí bastante en la primera subida, pero después logré recuperarme y manejar la diferencia.

La última etapa de La Ruta fue tan exigente como las anteriores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”La preparación que hice en Italia, especialmente el trabajo de técnica y descensos, me ayudó mucho. También agradezco a mi equipo y al mecánico por el apoyo durante estos tres días”, agregó.

Elena Fornoni se coronó campeona de la categoría Élite femenina de La Ruta, con un tiempo acumulado de 19:13:46, y ganó la tercera etapa con un registro de 5:20:13.

Por su parte, Ana Yanci Solís, fue la vencedora en la categoría 30-39 años, quien completó las tres jornadas con un acumulado de 19:20:09.

No todos suben al podio, pero quienes compiten en La Ruta son unos campeones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otros ganadores generales por categoría fueron José David Zamora Sandí en 18-29 años, con 15:28:22; Allan Durán en 30-39 años, con 14:42:27; Marco Vinicio Mendoza en 40-49 años, con 14:32:22; y Ronny Alain en 50-59 años, con 16:04:00 y Marvin Campos en 60 - 99 con registro de 18:17:09.

Pablo Mudarra debutó en La Ruta y terminó en el cuarto lugar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su edición 32, La Ruta reunió a ciclistas costarricenses y representantes de Canadá, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela y Perú.

La Ruta de los Conquistadores es toda una experiencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante las tres jornadas, los participantes afrontaron una de las pruebas de ciclismo de montaña más duras del mundo, en la que los fuertes ascensos, los descensos técnicos y la diversidad del terreno pusieron a prueba su resistencia y habilidad.

Ya Paolo Montoya afirmó que el otro año de nuevo dirá presente en La Ruta. Posiblemente, ese es el pensamiento de otros ciclistas que también ya atravesaron la travesía y quieren volver.