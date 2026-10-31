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Puro Deporte

Paolo Montoya suma su cuarta corona en La Ruta de los Conquistadores: vea las fotos del último día en Turrialba

Paolo Montoya ahora pretende igualar la marca de Federico Ramírez y Luis Mejía en Conquistadores

Ruta de los Conquistadores 2026, última etapa
Paolo Montoya, Keiron Solís y Carlos Herrera sonríen en el podio final de La Ruta. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Paolo Montoya conquistó su cuarta corona como campeón de La Ruta de los Conquistadores y en esta ocasión lo hizo tras liderar la competencia de principio a fin.

El ciclista del equipo Colono Bikestation registró un tiempo acumulado de 12:20:52 segundos luego de tres etapas. Keiron Solís terminó en el segundo lugar con 12:23:36 y el podio lo completó Carlos Herrera, con 12:42:00.

Ruta de los Conquistadores 2026, última etapa
Paolo Montoya colecciona otra estatuilla como campeón de La Ruta de los Conquistadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)