Paolo Montoya suma su cuarta corona en La Ruta de los Conquistadores: vea las fotos del último día en Turrialba

Paolo Montoya conquistó su cuarta corona como campeón de La Ruta de los Conquistadores y en esta ocasión lo hizo tras liderar la competencia de principio a fin.
El ciclista del equipo Colono Bikestation registró un tiempo acumulado de 12:20:52 segundos luego de tres etapas. Keiron Solís terminó en el segundo lugar con 12:23:36 y el podio lo completó Carlos Herrera, con 12:42:00.
La tercera y última etapa se disputó sobre un recorrido de 80 kilómetros y 2.700 metros de ascenso acumulado, con salida y meta en el Hotel Casa Turire, en Turrialba.
Esta vez, la victoria de etapa fue para Keiron Solís con un tiempo de 3:35:29, seguido por Montoya con 3:36:33 y Herrera terminó tercero con 3:37:16.
Con este resultado, Montoya de 41 años, sumó su cuarto título en La Ruta de los Conquistadores, luego de sus victorias en 2004, 2012 y 2025, y quedó a una corona de los máximos ganadores históricos de la prueba.
Ese atestado lo tienen Federico Lico Ramírez, que ganó La Ruta en 1997, 1998, 2002, 2007 y 2008; al igual que Luis Mejía, campeón en 2015, 2016, 2022, 2023 y 2024.
Con su victoria en la edición 2026, Paolo Montoya superó las tres conquistas de Josep Betalú, quien se impuso consecutivamente en 2017, 2018 y 2019.
“Estoy muy agradecido con Dios y con la organización por la oportunidad de competir y ganar mi cuarta Ruta. He enfrentado a grandes rivales como Lico Ramírez, Luis Mejía y Josep Betalú, y hoy me toca celebrar otra victoria. Me queda un título para igualar a Lico y a Mejía, así que el próximo año tendré que volver a defenderlo”, expresó Paolo Montoya.
El campeón destacó tanto la exigencia de esta edición como la preparación que realizó para enfrentar la competencia.
“Esta edición fue más dura y disputada que la anterior. Keiron Solís y Carlos Herrera me dieron mucha pelea desde el primer día. Hoy sufrí bastante en la primera subida, pero después logré recuperarme y manejar la diferencia.
”La preparación que hice en Italia, especialmente el trabajo de técnica y descensos, me ayudó mucho. También agradezco a mi equipo y al mecánico por el apoyo durante estos tres días”, agregó.
Elena Fornoni se coronó campeona de la categoría Élite femenina de La Ruta, con un tiempo acumulado de 19:13:46, y ganó la tercera etapa con un registro de 5:20:13.
Por su parte, Ana Yanci Solís, fue la vencedora en la categoría 30-39 años, quien completó las tres jornadas con un acumulado de 19:20:09.
Otros ganadores generales por categoría fueron José David Zamora Sandí en 18-29 años, con 15:28:22; Allan Durán en 30-39 años, con 14:42:27; Marco Vinicio Mendoza en 40-49 años, con 14:32:22; y Ronny Alain en 50-59 años, con 16:04:00 y Marvin Campos en 60 - 99 con registro de 18:17:09.
En su edición 32, La Ruta reunió a ciclistas costarricenses y representantes de Canadá, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela y Perú.
Durante las tres jornadas, los participantes afrontaron una de las pruebas de ciclismo de montaña más duras del mundo, en la que los fuertes ascensos, los descensos técnicos y la diversidad del terreno pusieron a prueba su resistencia y habilidad.
Ya Paolo Montoya afirmó que el otro año de nuevo dirá presente en La Ruta. Posiblemente, ese es el pensamiento de otros ciclistas que también ya atravesaron la travesía y quieren volver.