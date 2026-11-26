Paolo Jiménez es un histórico del Club Sport Cartaginés. De hecho, fue parte de la generación que consiguió el histórico campeonato nacional de 2022, cuando los brumosos llegaron al estadio Morera Soto y celebraron una fiesta blanquiazul después de más de 80 años.

Ahora, el excapitán de Cartaginés atendió a La Nación para analizar el momento del plantel actual, que disputa la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense y también se enfrentará a los rojinegros en las semifinales del Apertura 2026.

-¿Cuál es la expectativa con el actual Cartaginés?

-La expectativa es muy alta, pero no te hablo como aficionado, sino con la solidez del trabajo, porque yo, como exjugador y exmiembro del cuerpo técnico, dejando de lado los colores, veo lo que ellos vienen haciendo en la cancha, lo que vienen demostrando, golpeando fuerte... Siento que eso genera confianza. Se les ve una solidez y eso genera una ilusión importante.

En 2022 los aficionados montaron una fiesta que tardó hasta el amanecer, cuando el equipo que integraba Paolo Jiménez consiguió el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Con qué argumentos se puede ilusionar la gente?

-Uno como jugador siempre tiene nerviosismo, pero hay herramientas diferentes en este caso, porque tienen buenas actuaciones. Cartaginés ha superado lesiones y ausencias, y el equipo sigue jugando igual. Siento que la figura es Joaquín Alonso Hernández, pero no existe la dependencia de Marcel Hernández que hubo en algún momento, y eso es algo clave. El equipo tiene una personalidad importante y ese es un punto determinante para jugar finales.

-¿Ve posibilidades de conseguir un doblete: ganar la Copa Centroamericana y el Apertura 2026?

-La ilusión del doblete está, porque la gente está creyendo por los resultados que los muchachos han obtenido. Siento que se ha visto un equipo sólido en casa, pero también un cuadro que golpea de visita. Deseamos ese doblete. Que se pueda quedar ese primer lugar sería lindo para celebrar un campeonato en casa. Todos creemos que el doblete se puede dar, pero sabemos que Cartaginés va para semifinales, y eso es otro torneo. Ahí es otra cosa...

-¿Es Amarini Villatoro el mejor entrenador del país?

-Sin duda, es el mejor del semestre, independientemente de lo que suceda. Amarini ha logrado convencer de que es muy completo, porque no solo está preparado en la parte táctica, sino que también tiene un gran manejo grupal y una lectura de partido muy buena. Siento que tiene una estructura básica consolidada y que creó sociedades. Para mí, la solidez táctica de Cartaginés es producto de la mano del entrenador. El equipo no tiene bajones de rendimiento y eso se lo aplaudo.

-Si usted pudiera hablarle al camerino en este momento, ¿qué les diría?

-Teniendo una buena experiencia del título contra la Liga y de todo lo bueno que han hecho, les diría que en estos momentos la unión grupal es todo. Todos tienen que estar alineados, el equipo debe estar unido y el factor externo no debe jugar. Los premios llegan, el protagonismo llega, pero para todos.

-¿Cuál Cartaginés es mejor: el de 2022 o el actual?

-Para mí, el actual. Yo fui parte del grupo pasado, pero, si te soy honesto, en el trabajo colectivo, como equipo y como aspirante al título, este equipo se ve más sólido, con más idea. Nosotros teníamos una idea, pero fuimos muy irregulares. La curva de rendimiento de cara a la final fue buena, pero este equipo ha sido más constante. Se ve más completo.