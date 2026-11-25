El jugador de Cartaginés Luis Flores no estuvo con la Selección de Costa Rica en los amistosos que disputó el equipo patrio contra Ecuador y Argentina, pese a ser uno de los futbolistas más regulares de los brumosos. Su ausencia provocó que recibiera numerosos mensajes.

Costa Rica perdió 2-0 contra Ecuador, mientras que frente a Argentina cayó 7-0.

Flores confesó que muchas personas le preguntaron si estaba lesionado.

“Mucha gente sí me escribió preguntándome si estaba bien físicamente; yo estaba muy bien, pero el profe Bryan Ruiz escogió a los que sentía que estaban mejor. Yo no tengo nada que reclamarle, apoyo a mis compañeros y me alegré mucho por Douglas López y Gian Mauro Morera, que iban de mi equipo. Nunca le voy a desear el mal a la Sele ni nada de eso. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho. Yo lo tomo con mucha tranquilidad, con mucha madurez; no es algo que me estrese y voy a seguirle poniendo”, recalcó.

El futbolista añadió que trabaja para ser tomado en cuenta y que mantendrá esa mentalidad.

“Yo tengo que lidiar conmigo mismo, porque tal vez uno siente que tiene la capacidad para jugar y no tuvo una oportunidad. Es algo con lo que mentalmente tengo que ser muy fuerte. Douglas López tiene mucha capacidad y yo tengo más madurez por mi edad. Siempre los voy a apoyar y con mucha tranquilidad esperaré mi chance”, dijo.