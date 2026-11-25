Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, tiene un dilema de cara a la última jornada del Apertura 2026: los brumosos todavía pueden terminar como líderes del certamen; sin embargo, dos de sus principales figuras llegan a la última fecha con cuatro tarjetas amarillas, por lo que, si reciben una más, se perderán el primer partido de las semifinales.

Cartaginés se enfrentará a Pérez Zeledón el sábado a las 7 p. m. y en este duelo Villatoro deberá decidir si utiliza a su lateral derecho titular, Carlos Barahona, y a su atacante Joaquín Alonso Hernández.

Tanto Barahona como Hernández tienen cuatro tarjetas amarillas, por lo que, si reciben una más, deberán cumplir un partido de sanción.

Joaquín Alonso es el goleador del presente campeonato, con nueve dianas. Además, es uno de los jugadores que más remates directos acumula, con 14, según las estadísticas oficiales de la Unafut.

Joaquín Alonso Hernández es el delantero más destacado de Cartaginés, acá en una celebración ante Escorpiones de Belén. (Facebook: Cartaginés/Facebook: Cartaginés)

Por su parte, Barahona es el lateral derecho titular y ha sido tomado en cuenta en la Selección de Costa Rica.

Como posibles sustitutos, Cartaginés tiene a Juan Gaete para ocupar la posición de Joaquín Alonso, mientras que Randall Cordero podría desempeñarse como lateral derecho en el partido ante los generaleños.

Luis Flores, volante de Cartaginés, destacó que, para él, cualquier compañero que juegue está preparado para asumir la responsabilidad.

“Los once que iniciamos sabemos que afuera hay compañeros con mucha calidad y con mucha capacidad que pueden entrar. Ante la Liga, Douglas López entra y da dos asistencias. Eso demuestra el compromiso y la unión que hay en el grupo. Es importantísimo para conseguir cosas en este torneo. Agradecerles a todos por ese esfuerzo y muy felices por el grupo”, acotó.

Otro punto que debe tomar en cuenta el cuerpo técnico es que Cartaginés enfrentará a Alajuelense a mitad de semana, en la final de la Copa Centroamericana, por lo que podría rotar jugadores con la mirada puesta también en esa definición.