Manuel Morán, delantero clave de Cartaginés, no se anduvo con rodeos luego del triunfo 2-1 de los brumosos ante Alajuelense. El jugador reflexionó sobre el mensaje que enviaron al ganar en el Morera Soto, en la penúltima fecha de la fase regular del Apertura 2026.

El canalero, quien marcó uno de los dos goles de los cartagineses, destacó que el equipo mostró un “hambre única” por conseguir un resultado positivo.

“Más que el mensaje, es la ambición que tenemos y el trabajo que venimos haciendo, que es lo que queremos. Sabemos que todavía está la posibilidad de quedar primero, así que lucharemos hasta la última fecha para conseguirlo”, mencionó el canalero.

“El mensaje más que todo es para nosotros mismos, de que podemos hacer las cosas bien, podemos hacer nuestro trabajo fuera de casa. Agradecerle al grupo por el momento que estamos y seguir así”, agregó.

Cartaginés tiene 34 puntos y ocupa la segunda posición del torneo, mientras que Saprissa es el líder con la misma cantidad de unidades, pero con una mejor diferencia de gol.

Morán vive un momento individual destacable, al punto de que fue tomado en cuenta por la selección de Panamá en la última fecha FIFA, en la que los canaleros consiguieron vencer a Curazao y asegurar su pase a la ronda final de la Nations League 2027.

“Ir a la Selección de Panamá fue una experiencia inolvidable, un sueño de niño que tenía para mí, para mi familia, para mi mujer. Algo que necesitábamos que se cumpliera y gracias a Dios, se cumplió. Y la dedicatoria es para mi mujer, quien vino a verme, y para la afición de Cartaginés que me ha apoyado. Así que agradecerles todo a ellos”, dijo.

Sobre el cierre del semestre, en el que Cartaginés buscará conquistar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, el jugador sentenció:

“No pensamos en el rival y qué es lo que va a pensar y qué es lo que lo golpea. Simplemente vamos a hacer nuestro trabajo. Así que ahora a pensar en el próximo rival, que es Pérez Zeledón, y ya la final de la Copa Centroamericana la pensaremos en su fecha”, concluyó.